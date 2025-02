La original propuesta de cuatro jóvenes para volver a encontrar el amor en persona (enseñando la muñeca)

Motivados por las malas experiencias propias y ajenas en aplicaciones de citas, cuatro socios catalanes han creado unas pulseras para buscar el amor en persona. Se trata del proyecto Approach (acercamiento, en inglés), que persigue apartarse de la dependencia digital para volver a crear conexiones físicas en la vida real. Las pulseras indican los intereses, las intenciones y la orientación sexual de quienes las llevan y ofrece pistas a sus posibles medias naranjas.

La iniciativa partió del ingeniero electrónico Diego Cosano y el graduado en Turismo Camilo Romero, a los que luego se sumaron otros dos socios: Maria Santos, que se dedica al desarrollo de negocios desde Tarragona, y Alan Pardines, encargado del marketing y redes sociales. "Es complicado encontrar a alguien especial en aplicaciones de citas porque están llenas de perfiles falsos y personas no disponibles emocionalmente. ¿Qué mejor que celebrar San Valentín buscando conexiones en la vida real?", explica Diego Cosano, cofundador del proyecto.

Pérdida de habilidades sociales para ligar

Cosano cuenta que una de las principales barreras a la hora de conocer a alguien en persona es la falta de información, que puede llevar a situaciones embarazosas o indeseables. "Las generaciones más jóvenes hemos perdido habilidades sociales porque nos comunicamos en entornos digitales, como WhatsApp o Instagram, y este cara a cara a veces nos cuesta", destaca el ingeniero.

Las pulseras cuentan con elementos que permiten dar pistas a quienes las llevan para conocer detalles de quienes tienen delante, como el color, que indica la orientación sexual. Por ejemplo, el turquesa es para personas heterosexuales, el rosa para bisexuales y el amarillo para homosexuales. Además, Approach pone a disposición unos accesorios llamados "charms" que aportan más información para ayudar a decidir si iniciar o no una conversación con las personas que las lleven.

Figuras geométricas para dar pistas

Los "charms" son por un lado figuras geométricas que revelan las diferentes intenciones amorosas: un círculo significa una relación estable, una x implica algo más pasajero o de tipo sexual y un triángulo define a personas abiertas a cualquier opción. La opción de "charms" con dibujos reflejan las aficiones de cada uno, aunque de momento solo hay tres: un dibujo de videojuegos (estilo de vida más reposado), la montaña (para los más activos) y el sushi (aficionados a la gastronomía). "Si ves que la otra persona tiene también el 'charm' del sushi, está claro cómo debe celebrarse la primera cita", apunta Cosano.

Un proyecto en fase de expansión

Aunque las pulseras empezaron a comercializarse hace tan solo dos meses, cerca de 200 personas ya han comprado la suya, especialmente en la provincia de Tarragona, donde nació la iniciativa. Las compras de pulseras, "charms" o incluso paquetes con ambos, pueden realizarse por la página web de Approach o por Instagram.

"Me regalaron la pulsera por Navidad y a día de hoy la sigo usando. Es un proyecto innovador, ayuda a que la gente vuelva a conectar desde un trato más personal, no tan frío. Si la gente se va sumando, el término de cita se puede reconvertir", señala a Xavi Ollé, uno de los primeros usuarios de las pulseras Approach. Este barcelonés ya ha colocado los primeros "charms" a las pulseras, entre ellas los videojuegos y el sushi: "Esto puede dar una idea a la persona que me vea y así darnos motivos para conectar más", relata.

Los fundadores de Approach defienden este sencillo método para conseguir un "crush" con alguien sin tener que depender de las aplicaciones digitales. "Quizá te cruzas con el amor de tu vida por la calle y lo estás dejando escapar. Estamos convencidos de que pronto podremos contar anécdotas de personas que se hayan conocido gracias a nuestras pulseras", concluye Cosano.