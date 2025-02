¿Qué pasó en la tercera temporada de 'Valeria'? Te resumimos la temporada 3 antes de que veas el final de la serie

Netflix ha estrenado este viernes 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, la cuarta y última temporada de 'Valeria', su serie más romántica. Los seis capítulos que forman esta tanda pondrán un punto final a la serie, basada en las novelas de Elísabet Benavent. Pero si hace mucho tiempo que viste los episodios anteriores y no recuerdas que ocurrió en la tercera temporada, YOTELE te resume lo ocurrido en la tanda anterior.

Episodio 1

Valeria se siente un poco confundida por la forma en la que definir su relación con Víctor: se acuestan y hacen cosas de pareja, pero no son pareja. Eso sí, se enfada sobremanera al descubrir en el sofá del chico un sujetador que no es suyo. Así empieza la tercera temporada de ‘Valeria’.

Nerea empieza con la organización de eventos, y el primero que tiene que hacer es la boda de Carmen y Borja, en la que la madre de este no para de meterse. Esto es algo que sacará a la novia de sus casillas, viendo que está acaparando su día más especial.

Mientras, Lola se apuntará a unas clases de chino y será allí donde conozca a Rai, un chico más joven que ella que empieza a tontear con la chica.

Llega la despedida de soltera de Carmen, pero antes Valeria se enfrenta a Víctor por lo sucedido. La chica le dice que no quiere una relación así con él, mientras que se marcha al aeropuerto a encontrarse con las chicas. El problema es que, por el overbooking del avión, no pueden coger su vuelo a Ámsterdam y deciden coger el siguiente sin mirar a donde: y el destino es Asturias.

Allí las chicas tendrán que coger un hotel un poco hortera debido a un corte de carreteras por el accidente un camión que llevaba un sofá, que resulta ser para alguien que no es un poco familiar: Bruno Aguilar.

Episodio 2

Valeria se sorprende cuando, a la vuelta a Madrid, Víctor está en el aeropuerto para recogerla. Será en esa conversación cuando Valeria le diga al chico que ella no está feliz teniendo algo que no es serio.

Lola decide quedar con Rai por primera vez, y aunque la chica va a saco a por él, el chaval parece no tener la misma actitud con ella, evitando ese primer contacto que ella desea. Ambos empezarán a quedar más, aunque la cosa no vaya perfecta.

Nerea, por su parte, ha empezado a tener citas a través de una app, pero sus primeros encuentros parecen desastrosos. Eso sí, parece que Georgina, una fotógrafa que contrata en su empresa, empieza a crearle sensaciones, aunque sea malas.

Además, Carmen está preocupada porque cree no conocer a Borja y no sabe si su boda igual es un error. Trata de torpedear su cita con el cura para no casarse por la iglesia, y la chica empieza a sentirse mal.

Valeria quiere hablar con Víctor, pero no sabe bien cómo hacerlo. Por ello es Lola quien ataja un poco el problema. La chica se presenta en casa de su amigo para decirle que debe solucionarlo.

Valeria acude a una charla que organiza la editorial con la universidad y será allí donde conozca a Bruno Aguilar, otro de los escritores. Víctor acudirá a la charla para reconciliarse con ella, pero la chica parece que no está muy por la labor de volver a esa relación que para ella es tan tóxica. En cambio, decidirá tomar algo con su nuevo compañero de editorial.

Episodio 3

En esa primera quedada, Bruno no se corta un pelo: le gusta Valeria y quiere tener algo con ella. La chica le cuenta a sus amigas que cree que todo ha terminado con Víctor, y que quizás es el momento de empezar algo con Bruno.

Valeria decide quedar con Víctor y ambos creen que lo mejor es no verse más, pues su relación no les lleva a nada bueno.

Con la ayuda de las chicas, Valeria decide quedar a cenar con Bruno para ver cómo evoluciona su atracción. Lo que a la chica la descoloca es cuando el escritor le diga que tiene una hija que se llama Aitana.

Nerea no sabe cómo acertar con la boda de su amiga Carmen, a la que cree que no le importa nada lo que hace, mientras que Lola termina liándose con Rai tras un tiempo de amigos.

Por cierto, Nerea termina teniendo sexo con su fotógrafa. Exactamente igual que Valeria hace con Bruno.

Cuando Lola se entera de que Rai no tiene 25 años como ella pensaba, sino 20 recién cumplidos, decide cortar lo que están haciendo y decirle al chico que se vaya.

Episodio 5

Bruno le manda a Valeria un relato sexual que la pone muy cachonda, mientras ella no consigue sacarse a Víctor de la cabeza. Él tampoco se encuentra bien, que lo habla con su madre antes de tomar una decisión. El chico trata de quitarse a Valeria de la mente acostándose con otras chicas, pero esto aún empeora la situación.

Mientras Lola no sabe qué hacer con su relación con Rai, el chico le pide respeto. Por eso, ella se sincera diciéndole que ella está acostumbrada a relaciones de mierda. Ambos deciden darse una oportunidad.

Nerea sigue con sus citas de TINDER, y sin querer reconocer que en realidad quien le gusta es Georgina, la fotógrafa, mientras Carmen sigue con sus problemas de mareos y vómitos al hablar de su boda con Borja.

Bruno vuelve a Madrid de Asturias y decide quedarse en casa de Valeria, y cómo no, terminan teniendo algo. Y justo cuando Valeria le cuenta a Lola que está en su momento ideal con el autor, Víctor aparece para decirle a su amiga que quiere un futuro con Valeria. Pero Lola le corta las alas, diciéndole lo de su relación con otro chico. Víctor tendrá que aceptar que Valeria está con otro.

Carmen se da cuenta de que lleva 12 días de retraso en la regla y que sus vómitos pueden tener un gran motivo detrás: que esté embarazada.

Episodio 6

Lola continúa su primera relación sana con Rai mientras Nerea también sigue acostándose con Georgina, aunque al mismo tiempo engaña a Nuria, una chica que ha conocido en la APP.

Carmen, que había estado ocultando la noticia del embarazo, termina contándoselo a las chicas, mientras piensa cómo se lo va a contar a Borja. Valeria visita a Bruno en su casa en Asturias y Nerea empieza a notar rechazo en Nuria, pues prefiere estar con Georgina.

Que Rai le presente sus amigos a Lola lo único que hace es crearle inseguridades a la chica, pensando más en la diferencia de edad entre ambos, por lo que prefiere dejar la relación.

Carmen, por su parte, termina contándole a Borja lo de su embarazo frente a su madre, mientras que por un imprevisto, Valeria termina conociendo a Aitana, la hija de Bruno, con la que congenia a la perfección. Parece que esta nueva vida junto al autor puede ser lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo. Antes de marcharse de Asturias, Bruno le dice que la quiere

Por cierto, Georgina parece rechazar que Nerea quiera ponerle los cuernos a su nueva chica con ella, por lo que la deja plantada.

Episodio 7

Valeria sigue obsesionada con ese “te quiero” de Bruno. Pero parece que Lola organizará su 30 cumpleaños y allí se reencontrará con Víctor. Pero no lo hará sola, sino que irá acompañada de Víctor. Allí también se reencontrará Nerea con Georgina, dejando de lado a su novia. Nuria se dará cuenta de lo que ocurre, y cuando la deje y la organizadora de eventos trate de hacer algo con la fotógrafa, esta decidirá no continuar.

Carmen está tratando de ocultar en su trabajo lo del embarazo, pues cree que puede ser un obstáculo, pero cada vez es más difícil.

Durante la fiesta, Víctor entabla conversación con Valeria, diciéndole que la echa de menos, y están a punto de besarse, pero cuando la chica ve a Bruno, sabe que no es posible, así que deja al chico con las ganas. Bruno, que se da cuenta, le dice a la chica que quiere que se aclare. Hasta entonces, prefiere hacerse a un lado.

Lola recibe un mensaje de Rai en su cumpleaños, pero no parece estar por la labor de responderle, así que decide olvidarle con el compañero de curro más buenorro de la oficina. Será Víctor quien la convenza de que no haga el tonto y apueste por su amor por Rai.

Episodio 8

Con todo lo ocurrido, Valeria termina de escribir su nueva novela. Pero, ¿exactamente qué ocurrió? La misma noche de la fiesta, Valeria terminó teniendo sexo con Víctor. Pero no, la cosa no termina precisamente bien. Discuten en casa de Valeria y la chica termina pidiéndole que se marche.

Lola termina pidiéndole perdón a Rai por todo lo que ha sucedido entre ellos, y le dice que le quiere. Ambos terminan empezando una relación. Además, Nerea también se sincera con Georgina, diciéndole que le gusta su caos, y que quiere empezar algo con ella.

En los días siguientes, Valeria se acercará de nuevo a Víctor y Bruno, pero no sabremo su decisión hasta la boda de Carmen y Borja, donde al fin conocemos que la chica ha decidido quedarse con Bruno.