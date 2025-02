Bombazo en el mundo rosa: Tamara Falcó revela su verdadera relación con Iñigo Onieva: "Casi todos"

Tamara Falcó ha celebrado San Valentín de una manera muy especial. La marquesa de Griñón ha compartido con sus seguidores el romántico detalle que ha recibido de su marido, Íñigo Onieva, con quien contrajo matrimonio el 8 de julio de 2023 en el palacio de El Rincón. La hija de Isabel Preysler ha publicado una imagen en la que muestra un ramo de rosas rojas acompañado de una nota escrita a mano por Onieva. "Happy Valentine Love. Love You today and always", se puede leer en el mensaje en inglés que el empresario ha dedicado a su esposa. Un gesto que Tamara no ha dudado en agradecer públicamente con unas palabras cargadas de cariño y complicidad: "Mi amor, gracias por hacer que (casi) todos los días sean San Valentín, pero también por mimarme hoy, que ya sabes lo mucho que me gusta, aunque para ti sea una cursilada. Te quiero".

La publicación ha generado una gran respuesta entre sus seguidores, quienes han querido felicitar a la pareja por este segundo San Valentín como matrimonio. "Felicidades, Tamara", comentaba un usuario, mientras que otro añadía: "Ojalá para siempre y vayas dando con las perdices a mucha gente en las narices... Que viva el amor y seáis muy felices". Pero los seguidores de la socialité también han incendiado las redes por la decisión del empresario de no utilizar el castellano para proclamar su amor por la marquesa de Griñón. La respuesta de ella en el post también ha sido analizada por muchos como un reconocimiento de la crisis que, tras su enlace, habría tenido la pareja.

Desde su boda, la relación entre Tamara e Íñigo ha seguido acaparando titulares. Su enlace fue uno de los eventos más esperados de 2023, con una celebración rodeada de amigos y familiares en un entorno idílico. A pesar de que intentaron preservar la privacidad del evento, algunos detalles trascendieron, convirtiéndolo en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año.

En este tiempo, la pareja no ha dejado de demostrar que su matrimonio va viento en popa. A través de Instagram, muestran sus viajes en pareja, ya sea en escapadas románticas o con motivo de algún evento. Lo que está claro es que no dejan de compartir su pasión por conocer nuevos lugares y disfrutar de la gastronomía. La dedicatoria de Íñigo y el mensaje de Tamara en este San Valentín no solo reflejan su complicidad, sino que confirman que siguen apostando por el amor y mantienen la misma ilusión que el día en el que se dieron el ansiado "sí, quiero".

El deseo de Tamara Falcó de ampliar la familia

A Tamara Falcó no le queda más remedio que tomarse con humor los insistentes rumores de embarazo, si bien hay que entender que se moleste cuando las sospechas ocurren cuando se encuentra en plena operación bikini y está pasando hambre. Fue lo que pasó a principios del verano pasado con una imagen que publicó en su Instagram con las manos del empresario sobre su vientre. Los seguidores no tardaron en darle la enhorabuena e incluso especularon sobre la posibilidad de que viniesen gemelos en camino.

María González Falcó

No era la primera ni la última vez. Lo prudente, sabiendo que, desde que contrajo matrimonio con Íñigo Onieva, está tratando de ser madre, sería callarse. Sin embargo, la marquesa de Griñón responde educadamente y habla abiertamente sobre su deseo de maternidad. Los rumos han vuelto esta semana y le ha tocado a su amigo Boris Izaguirre dar la cara. A la salida del cumpleaños de su compañera Leticia, fue sorprendido por los reporteros con esta pregunta. "¿De verdad?", respondió con una sonrisa. "No he recibido ninguna información de ese, sé que ha estado en Seúl porque lo he visto en Instagram", añadió.