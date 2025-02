¿Qué fue de Christofer Guzmán? El primer concursante de La Isla de las Tentaciones que se hizo un Montoya: "¡Estefaaanía!"

Fue el primer concursante de La Isla de las Tentaciones que se hizo un Montoya. Christrofer Guzmán salió corriendo de la hoguera y gritó el nombre de su entonces novia: "¡Estefaaanía!". Esa reacción (año 2020) se hizo viral, aunque no tanto como la huida por la playa de José Carlos Montoya, participante del programa televisivo de esta edición que arrasa en Telecinco. “¡Me has reventado por dentro!” y "Montoya, por favor" han traspasado la pantalla y también fronteras. Son ya dos gritos reconocidos a nivel mundial que han llegado incluso a la NBA, a "The Guardian" y al programa en la ABC de Whoopi Goldberg.

Pero el pionero fue Christofer Guzmán, el exnovio de Estefanía Carbajo, más conocida como Fani. ¿Y qué es de Christofer cinco años después de aquel "boom"? Por si alguien se ha perdido en esta historia de amor de altos y bajos, Christofer y Fani ya no siguen juntos. De hecho, Fani ha sido madre recintemente con su actual pareja, Fran. En cualquier caso y más allá de la infidelidades (Fani le puso los cuernos en el programa con el tentador Rubén), a Christofer Guzmán le ha salido rentable su paso por La Isla de las Tentaciones. Desde entonces, este chileno, que llegó a España cuando era tan solo un niño, no ha parado de aparecer en platós de televisión.

El último el "¡De Viernes!" este mismo viernes, en el que protagonizó un cara a cara con Fani Carbajo, tras casi dos años sin verse. Y, como era de esperar, han salido todos los trapos sucios. Los confesaron que engañaron a la audiencia: la supuesta pedida sorpresa en el programa La última tentación (otra versión de La Isla de las Tentaciones) ya estaba pactada y su ruptura fue una mentira. La expareja ha llegado incluso a los tribunales.

Actualmente, Guzmán es un empresario de éxito. Es propietario de un bar en Alcorcón (Madrid), en el que ofrece cócteles, cachimbas, música en directo... A nivel físico, Christofer ha experimentado una gran transformación, como se puede ver en las redes sociales. Dedica parte de su tiempo libre a entrenar en el gimnasio y también se ha sometido a varios retoques estéticos. En Instagram cuenta con 263.000 seguidores y, aunque ha tenido nuevos amores desde su rupturas definitiva con Fani Carbajo, parece que ahora está soltero.