La hija de Bertín Osborne desmiente a Gabriela Guillen y asegura que no le negó el saludo cuando iba con su hijo: "No la vi"

Siempre al margen de todas las polémicas que ha generado su padre en los últimos meses, parece que esta si le toca a Eugenia Osborne, sobre todo después de que Gabriela Guillén desvelase que había coincidido con ella en el mismo espacio y que no le había saludado.

Al parecer, la fisioterapeuta se encontró con Eugenia en El Retiro mientras daba un paseo con su hijo y esta no le saludó, ni siquiera quiso acercarse a conocer a su 'hermano' después de que la justicia haya determinado que es hijo de Bertín.

Eugenia ha vuelto a reaparecer ante las cámaras y ha reiterado que no ignoró a Gabriela, de hecho "no escuché nada, lo siento mucho, pero no la oí. No sé si es que estaba yo hablando con otra persona, que iba con Miguel, de hecho, y con unos amigos suyos, entonces no oí nada".

Sincera, la modelo ha explicado que "le hubiese saludado, pero es que no la vi, no la oí" porque "estábamos en mitad de la calle, pero no la vi", ha asegurado.

De esta manera, la hija del artista negaba la mayor y se dejaba ver ante las cámaras con un ramo de flores para celebrar San Valentín en familia y con su novio: "Sí, con mis niños y con Miguel también".