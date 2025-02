El hijo de Ivonne Reyes habla sobre el reencuentro con su padre: "Es muy bonito lo que me está pasando"

Durante muchos años se ha hablado de la polémica entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes, pero lo cierto es que Alejandro Reyes siempre se ha mantenido discreto con la paternidad del presentador de televisión.

Sin embargo, cada vez tiene menos problema en enfrentarse a preguntas sobre él, de hecho ahora ha desvelado que si le llega una oferta para interpretar en la ficción al comunicador, lo haría: "Si me llega un papel, ¿cómo voy a decir que no? Claro, eso es cine, eso es trabajo. Eso es como si viene un actor y te dice... ¡no! Claro que sí, todo lo que es arte, el arte no lo puedes censurar".

Además, ha confesado que "sería muy interesante, sobre todo por la forma de expresar lo que es el cuerpo" porque "tengo entendido que le ponen un pinganillo... hablando de los presentadores en general, no he visto mucho, pero sí. Sería, una oportunidad increíble".

ALEJANDRO REYES / EUROPA PRESS TV

Por esos motivos no diría que 'no' a una propuesta como tal porque "si yo censuro eso, censuro mi carrera entera, no puedo censurar el arte. El arte no es censura, para nada".

En una de las últimas intervenciones de Pepe confesó querer hablar con el joven para contarle toda la verdad, pero parece que a Alejandro no le ha llegado esa información: "Ah, bueno... no me he enterado, es que no veo la prensa, no veo nada de eso", pero no ha dudado en descartar esa opción: "Pues nada, no, me da igual. O sea, me da igual".

El hijo de Ivonne Reyes ha dejado claro que "estoy centrado en mi carrera, en mí y en mi vida. La verdad es que estoy muy centrado en mi carrera actoral porque es muy bonito lo que me está pasando y estoy por un proceso muy guay y ya os contaré".