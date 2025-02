Una íntima amiga de Anabel Pantoja revela su verdadera relación con David Rodríguez: "Mantenido"

Tras varios días en Córdoba para atender sus compromisos laborales, tal y como anunciaba este pasado fin de semana en exclusiva el programa "Fiesta", David Rodríguez ponía rumbo de nuevo a la isla de Gran Canaria para reencontrarse con su chica y con la pequeña Alma. Aunque la propia Anabel Pantoja trataba de poner punto y final a los rumores de crisis entre ella y David mediante publicaciones en redes sociales, lo cierto es que el reencuentro de la pareja en Gran Canaria tras un par de días sin verse no ha sido el que cabría esperar. En las imágenes, que "¡De viernes!" ha mostrado en exclusiva, la pareja pasea por los alrededores de su casa de Arguineguín visiblemente cabizbajos, distantes y separados varios pasos; David delante y Anabel un metro por detrás empujando el carrito de la pequeña Alma.

Jota Caral

Sin apenas dirigirse la palabra, Anabel y David llegan hasta su vehículo para, en completo silencio, acomodar a la pequeña en su sillita y salir de la zona rumbo a un destino desconocido para los periodistas pero eso sí, con aspecto cansado. Para los colaboradores del programa de Bea Archidona y Santi Acosta no cabe duda que las frías imágenes son consecuencia de los durísimos momentos por los que la pareja atraviesa desde hace ya varias semanas: "Primero el ingreso de la niña, luego la investigación judicial... tienen que estar agotados".

La reacción de los amigos de Anabel Pantoja

Amor Romeira fue una de las amigas de Anabel Pantoja que no dudó en coger un avión hasta Gran Canaria y estar a su lado cuando la pequeña alma se encontraba ingresada en el hospital, demostrando así su gran vínculo con la sobrinísima. Ahora, pasadas las semanas y tras conocer que Anabel y David están siendo investigados por un presunto maltrato infantil a su hija, se ha convertido en una de las defensoras a en los medios de la pareja.

Este fin de semana, Amor ha hablado ante las cámaras y se le ha preguntado por la posibilidad de mostrar el caso[de su amiga en un documental. Aunque no sabes si eso será posible, sí que dejaba claro que Anabel Pantoja no es más ni nadie que otra madre normal que "llega con un bebé en una circunstancia que se explique qué pasa, qué no pasa y que tengan que activar un protocolo para investigar".

En cuanto a la macrodemanda que preparan la influencia de su pareja, Amor comentaba que yo no sé cómo se enfocará todo, pero evidentemente es que lo dijo ella misma entre líneas en el comunicado que colgó en sus redes sociales. "Ahora mismo estoy centrada en mi niña y en que todo esté mejor, pero cuando coja fuerza voy a ir a por cada uno de los que me han hecho daño", dijo entonces.

La colaboradora también quiso tener unas palabras hacia David, quien ha estado en el punto de mira durante todos estos días por un posible distanciamiento con Anabel. "Sabes lo que me parece muy fuerte que la gente de muchos programas utilicen el viaje por vida laboral de un muchacho para cuestionar si la relación está bien. Porque sé perfectamente que si este chico no trabajara el discurso hubiera sido que es un mantenido y un aprovechado"