¿Quién es la polémica ex que ha unido a Anabel Pantoja y Alejandra Rubio?: "Relación tóxica"

Yulen Pereira y Jeimy Báez se han convertido en los protagonistas de la nueva portada de SEMANA, una imagen con la que esta revista hace oficial su romance. A principios de 2024, nada más confirmarse la historia de amor de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, se rumoreó sobre la posibilidad de que el esgrimista y la joven estuvieran juntos. Un tema por el que el deportista se pronunció públicamente dejando claro dónde la había conocido: "Yo conozco a Jeimy por Tik Tok, pero no tenía ni idea de la historia que tenía detrás con Carlo Costanzia. Ella me lo cuenta. Yo le dije que yo también venía de una relación bastante polémica. Yo pensé que son cosas que pasan", revelaba el ex de Anabel Pantoja.

María González Falcó

Además, por aquel entonces, las cosas entre ellos no terminaron de funcionar y decidieron emprender sus caminos por separados: "Somos dos personas que tenemos muchas cosas en común, pero tenemos mentalidades diferentes. Ella también viene de una relación muy reciente", añadió. Sin embargo, casi un año después de estas declaraciones, parece que la conexión entre ellos ha ido a más y ya se les ha visto juntos compartiendo planes por Madrid días después de que Jeimy Baéz se convirtiera en la expulsada de "GH DÚO 3"

¿Quién es Jeimy Báez?

Jeimy Báez es una joven de 28 años que se ha hecho conocida por sus apariciones en la pequeña pantalla. A nivel profesional son pocos los detalles que se saben de ella. Pero, utiliza su perfil de celebridad pública para darse a conocer en redes sociales.

Como creadora de contenido, la chica utiliza su cuenta de Instagram como su medio para llegar a un público más amplio. De hecho, es en esta plataforma donde cuenta con más de 14.000 seguidores. A pesar de tener tan solo 6 fotos en su perfil, la joven logra acumular más de 1.000 ‘me gusta’ en sus publicaciones.