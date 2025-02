Terelu explota y amenaza a la prensa tras las últimas declaraciones de su hija: "El carnet"

Terelu Campos ha evitado hacer declaraciones sobre la polémica que ha surgido sobre las fotografías de su nieto y la supuesta prohibición que su hija, Alejandra Rubio, le habría hecho para que no mandase imágenes del pequeño Carlo sin su consentimiento. Lejos de confirmar esa prohibición, la joven explicaba en 'Vamos a ver' que no le gusta que su madre, ni nadie del entorno, vaya enseñando fotografías de su hijo porque es supersticiosa y no quiere que nadie tenga en su poder material del pequeño.

Este viernes, la hija de María Teresa Campos se dejó ver en las inmediaciones de Telecinco para reunirse con sus compañeros antes de '¡De viernes!' y no quiso responder a ninguna cuestión con la excusa de hablar por teléfono.

María González Falcó / Roberto González

Sin embargo, minutos antes de comenzar el programa, Terelu explotaba ante la prensa tras ser preguntada por la superstición de su hija: "Si yo desmintiera todas las imbecilidades que escucho, además de los que se jactan de tener el carnet de periodista. Hasta luego".

Con esas palabras, la madre de Alejandra respondía a todo lo que se ha dicho de su familia en estos últimos días. De manera enigmática y sin querer señalar a las personas que les han señalado, la colaboradora lanzaba ese mensaje al aire demostrando así su enfado.