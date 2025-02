La extraña reacción de Cayetano Rivera al enterarse de la venta del capote de su padre en televisión

Esta semana, el programa 'TardeAR' anunciaba que un capote de Paquirri había sido puesto en venta en una tienda online... Una mujer que recibió hace años esa reliquia como regalo, ahora decidía ponerlo en venta para solucionar un problema de salud que padece su familia.

La magia de la televisión llegaba al recibir una llamada de un Juan Antonio, un hombre que se ofrecía a comprar el capote por 5.000 euros ya que "estaba interesado antes y ahora después de oír que va a ser para una causa aun mejor", explicaba.

A lo largo de los años se ha hablado en multitud de ocasiones de los trajes de torear de Paquirri y todos esos enseres que dejó en Cantora y que nunca recibieron sus hijos tras la muerte... por eso, en un primer momento, llamó la atención que apareciese de la nada un capote del torero.

Este fin de semana, Cayetano Rivera se ha dejado ver ante las cámaras en el Festival Taurino de La Flecha y, al preguntarle por esta información, el diestro aseguraba que no está informado sobre la venta de ese capote de su padre: "No sé de qué me estás hablando... no, así que no te puedo decir".

Por otro lado, el hermano de Fran Rivera se mostró parco en palabras al preguntarle si ha celebrado San Valentín con María Cerqueira, con la que le hemos podido ver estos últimos meses de lo más enamorado.