Comunicado de Ortega Cano por la decisión con el hijo de Ana María Aldón: "Un poco duro"

José Ortega Cano acudía a la plaza de toros de Las Ventas junto a su hija, Gloria Camila, para asistir a la gran gala de presentación de la Feria de San Isidro 2025 y allí ha sido preguntado por todas las informaciones que afectan a su familia.

Hace unos fines de semana, su hijo, José María Ortega Aldón que tiene en común con Ana María Aldón, sorprendía debutando en una plaza de toros como novillero. Algo que nadie esperaba ya que solo conocíamos que el pequeño jugaba al fútbol y que tocaba el piano.

El diestro ha sido preguntado por el debut de su hijo y ha confesado que José María "es capaz de todo, de torear, de jugar al fútbol, de tocar música... de todo" porque "está por encima de todos".

Además, ha desvelado que "jugamos al toro" y que le enseña a cómo hacer determinados pasos, mostrándose muy orgullo de él: "Es capaz de hacer de todo y de hacerlo bien".

Eso sí, ha comentado que "lo de torear ya veremos, con que esté yo ya es suficiente" porque, aunque "no me da miedo", ha vivido "toda mi vida como torero, pero... a estas alturas de mi vida ver a mi hijo toreando es un poco duro".

Por último, también ha sido preguntado por la vuelta a televisión de Rosa Benito hablando de su vida personal con una entrevista en '¡De viernes!' y ha explicado que le parece "estupendo" y que "lo hará muy bien". Por su parte, Gloria Camila ha asegurado que le parece "bien todo, que cada uno haga lo que quiera hacer y seguro que también lo hace bien".

Demanda

Según Informalia, Gloria Camila demandó en junio de 2024 a Kiko Jiménez por presunto maltrato psicológico. Esto llega en un momento duro para el colaborador, después de las duras acusaciones que Maite Galdeano hizo contra él.

Gloria y Kiko mantuvieron una relación sentimental de 2015 a 2019, que acabó de manera turbulenta y con diversos enfrentamientos televisivos entre ellos y su entorno. La hija de Ortega Canó llegó a explicar que tanto ella como su padre recibían llamadas y mensajes a horas poco adecuadas, y que estas procedían del entorno del extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Finalmente, la joven emitió un comunicado anunciando su ruptura tras cinco años. Pero como se suele decir, no hay dos si tres y esta semana la situación es completamente diferente. Según las últimas informaciones, Gloria Camila habría puesto una demanda por maltrato psicológico contra una de sus exparejas, en este caso Kiko Jiménez, actual novio de Sofía Suescun.

"Durante tres años lo he estado pasando mal porque esta persona ha estado todos los días en plató poniéndome a mí a parir y despotricando de mi familia. Yo, por culpa de este señor, he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos y he tenido que hacer muchas cosas que jamás he contado", expresaba la joven sobre la relación que mantuvo.