Estallan contra Isa P por subir un vídeo comiendo uno de los alimentos "totalmente prohibidos para las embarazadas": "No os preocupéis"

Isa P está viviendo un embarazo de lo más feliz y su marido, Asraf Beno, s emuestra de lo más emocionado notando ya las primeras patadas del bebé. Isa se encuentra en su semana número 22 de embarazo. En estos momentos, según los percentiles, debe pesar en torno a los 475 - 670 gramos y medir entre 29 y 32 centímetros. El bebé, cuyo sexo aún se desconoce, cada vez se mueve más y sus papás ya son capaces de notarle. "Mi cari ya siente pataditas", confesaba el exconcursante de 'Supervivientes' hace diez días. ¡Yo también las sentí un día!", añadía con cierta pena mientras hablaba de esa primera vez que notó cómo se movía su hijo. Y es que, la semana pasada, Asraf no podía sentir de forma tan asidua a su bebé como lo hacía Isa Pantoja.

Una realidad que ha cambiado mucho desde entonces y que permite al padrastro de Alberto Isla sentir los primeros movimientos de su hijo, al que nota y siente cada día con mayor frecuencia. A través de sus redes sociales y junto a una imagen del preciso momento en el que su hijo se ha dejado notar a través del vientre de Isa Pantoja, el futuro papá habla de la emoción que siente en estos momentos mientras acaricia con delicadeza la cada vez más abultada barriguita de su mujer.

El matrimonio, que recientemente terminaba la reforma de su casa de El Puerto de Santa María, en Cádiz, se encuentra preparándolo todo de cara a la llegada de su hijo. Un bebé muy deseado y esperado que nacerá, si todo sale según lo previsto, el próximo 18 de junio. Una fecha que el propio Asraf filtraba por error a sus seguidores, a los que confesó la fecha prevista de parto de su mujer en un descuido.

Eso sí, parece que Isa P está tratandio de calmar todos sus antojos con lagunas decisiones que resultan polémicas para los seguidores dadas las adevertencias de los ginecólogos y expertos en sanidad con la dieta que deben seguir las mujerese embarazadas.

Hace unos días, la hija de Isabel Pantoja mostraban a sus followers "el antojazo" que se ha dado. Un plato de Huevos fritos con patatas y jamón. Ella reconoce que con el embarazo "no sabe si puede tomar el huevo así" pero de todas formas dice que lo ha pasado dos veces por la sartén. Lo preocupante es el jamón, un alimento totalmente prhibido para las embarazadas. Los alimentos crudos pueden contener el parásito de la toxoplasmosis, por eso se desaconseja el jamón, el atún habitual en el sushi o la carne cruda o poco cocida. Estos alimentos pueden dar toxoplasmosis. , una enfermedad infecciosa provocada por un parásito.

Hace apenas unas horas, Isa ha colgado un storuie en el que aparece en un restaurante de sushi. Ella asegura acámara que "no pasa nada2 por desgustar ese bocado en concreto, pero lo cierto que los médicos son muy claros y recomienan a las embarazadas no comer sushi durante el embarazo debido al anisakis. El pescado crudo en general, ahumado o en salazón, así como crustáceos o moluscos crudos, por riesgo de listeria y anisakis. En el caso del sushi, el pescado debe haber sido congelado a -20ºC durante unas 24 o 48 horas. El anisakis no provoca afectación fetal directa, como lo puede hacer, por ejemplo el toxoplasma. Sin embargo, el embarazo es una época de la vida en que se debe minimizar al máximo el riesgo de contraer cualquier enfermedad, ya que el sistema inmune está fisiológicamente debilitado, y por ello los síntomas pueden ser mayores y más graves, además del hecho de que algunos medicamentos, a veces necesarios para tratar esta infección, pueden perjudicar al feto.