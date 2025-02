El incidente que ha tenido la mujer de Kiko Rivera en el gimnasio: "Me quemé"

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, es una destacada influencer. Y como tal, cuenta su día a día en las redes sociales, como el incidente que tuvo en el gimnasio: "Me quemé".

Y es que la influencer ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra uno de sus brazos, lleno de marcas.

Junto a la imagen, escribe que "puede que sea el peor día que he entrenado desde hace mucho tiempo. El codo izquierdo lo tengo fastidiado y prácticamente no lo he podido mover...".

Además, escribe que "toda la fuerza la he descargado con el brazo derecho, y al dar los golpes con el codo derecho, pues me quemé del roce y la fuerza, pero cero dolor".

Publicación de Irene Rosales. / Instagram de Irene Rosales @irenerova24

Francisco José Rivera Pantoja, más conocido como Kiko Rivera (nacido en Sevilla el 9 de febrero de 1984), es un reconocido personaje mediático español. Inicialmente alcanzó la fama como hijo de la famosa cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, Paquirri, de quien heredó el apodo de "Paquirrín". A lo largo de los años, Kiko ha ido consolidándose como una figura conocida por su aparición en programas de televisión y su presencia en los medios de comunicación. En la actualidad, se dedica a la música como cantante y DJ, y ha lanzado varios éxitos.

Kiko fue el único hijo del matrimonio entre el torero Francisco Rivera y la cantante y actriz Isabel Pantoja, quienes se casaron en 1983. Su padre ya tenía dos hijos, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, fruto de su anterior relación con Carmen Ordóñez.

A los 7 meses de edad, el 26 de septiembre de 1984, su padre Paquirri falleció trágicamente en una corrida de toros en Pozoblanco (Córdoba), tras recibir una cornada mortal por parte del toro Avispado. Este acontecimiento marcó profundamente la vida de Kiko, quien desde entonces fue conocido como "Paquirrín". La familia Pantoja, especialmente Kiko, acaparó la atención de la prensa del corazón, y su imagen apareció en portadas de revistas como ¡Hola!, incluso antes de que él cumpliera un año. La aparición de Kiko en el escenario durante un concierto de su madre, donde cantó junto a ella, incrementó la atención mediática, lo que llevó a Isabel Pantoja a denunciar el acoso que sufría su hijo desde temprana edad.

A pesar de su afición por el fútbol, Kiko intentó unirse a las categorías inferiores del Real Madrid, gracias a la relación de su familia con Ramón Calderón, pero no consiguió incorporarse al equipo.

Aunque en su juventud concedió pocas entrevistas, Kiko Rivera fue objeto de un seguimiento constante por parte de la prensa del corazón, que lo etiquetaba como "mal estudiante", "juerguista" y "mujeriego". En un primer momento trabajó en una asesoría, pero decidió comenzar una carrera como relaciones públicas y publicista. También utilizó su fama para convertirse en la imagen de una marca de sofás y protagonizar un anuncio de muebles en televisión.

Sus relaciones sentimentales fueron otro de los puntos más seguidos por los medios. Se le vinculó con figuras como Yola Berrocal y Nuria Bermúdez, entre otras.

En 2007, Kiko Rivera apareció en el programa Muchachada Nui de Televisión Española, donde Joaquín Reyes parodió su figura en un sketch en el que viajaba a África para encontrar su verdadera identidad.

La gran visibilidad de Kiko llegó en mayo de 2009, cuando el programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta lo contrató para una sección llamada Desmontando a Paquirrín, un especial en el que lo acompañaron los humoristas Ángel Martín y Dani Mateo durante casi dos meses, mostrando su vida cotidiana y su entorno cercano. El programa fue un éxito rotundo, con una cuota de pantalla que superó el 10% en su segunda emisión, lo que consolidó a Kiko Rivera como una figura mediática.

A raíz de su popularidad, Kiko apareció frecuentemente en televisión, como en el programa de cámara oculta ¡Qué más quisiera yo! de La Sexta. Más tarde, comenzó a trabajar con Antena 3, participando en programas como Espejo público, y protagonizando otros como Lo que deberías saber de mí y Pánico en el plató.

La imagen de Kiko Rivera se transformó con el tiempo, y fue considerado un fenómeno mediático, llegando a ser una de las figuras más buscadas en Internet. A partir de 2009, su nombre alcanzó gran relevancia, y la palabra "Paquirrín" experimentó un notable incremento en las búsquedas en Google.

El fenómeno mediático que representaba Kiko Rivera fue objeto de críticas por algunos medios, como José Javier Esparza, quien lo calificó de un éxito "nunca visto", argumentando que se trataba de un programa centrado en "el vacío". Sin embargo, en 2010, el diario 20 minutos lo incluyó en su lista de los 20 protagonistas más destacados del "cuore" de 2009.

El apodo de "Paquirrín" también se extendió a otras figuras, como el futbolista chileno Humberto Suazo, apodado así por su presunto sobrepeso, y el futbolista español Santiago Cazorla, quien también fue denominado "Paquirrín" debido a su parecido físico.

DJ

En 2019, Kiko Rivera se unió como DJ al canal en línea Loca Latino de Loca FM.

El 21 de octubre de 2022, Kiko sufrió un ictus que lo llevó a ser ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, dejándole secuelas como parálisis parcial de la cara y dificultades de movilidad. Sin embargo, un mes después, en noviembre de 2022, hizo su regreso público, mostrando una notable recuperación.