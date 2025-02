La madre de Anabel Pantoja se rompe ante las cámaras al escuchar esta inesperada pregunta: "Me da vergüenza ir así por la calle"

El drama que atraviesan Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez no cesa. Desde que se supiera que su hija Alma había sido ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria por causas que aún se desconocen, las especulaciones no han dejado de sucederse.

18 días permaneció la pequeña en la UCI y no fue hasta el pasado lunes 27 de enero cuando recibió el alta y pudo marcharse a casa con sus padres. No obstante, tras el susto, una nueva pesadilla parecía comenzar para la pareja.

Hace unos días, salía a la luz que ambos estaban siendo investigados por un presunto caso de maltrato a su hija. Un proceso que continúa en marcha y que se iniciaba tras la denuncia del propio hospital en el que estaba ingresada la pequeña.

A pesar de que la pareja pretende hacer vida normal dentro de las anomalías de su día a día, su entorno como Kiko Rivera, Irene Rosales o Isa Pantoja se mantienen cautos ante el huracán mediático en el que está envuelta la influencer y el fisioterapeuta.

Pero no solo la pareja quiere recuperar la normalidad, la madre de la influencer, Merchi Bernal, es otra de las que quiere volver a un segundo plano y que cese así la presión mediática a la que está sometida. Y es que los reporteros la esperan cada día a las puertas de su casa o cuando va a hacer recados para aprovechar y preguntarle por la última hora de su hija y de su novio David Rodríguez.

Sin embargo, la madre de la sevillana ha explotado ante las cámaras tras ser asaltada de nuevo por los reporteros.

Merchi se rompe

Ahora, parece que tras semanas en las que la pareja ha intentado vivir con normalidad, se ha podido ver a la influencer en compañía de su madre Merchi acudiendo al hospital con la pequeña Alma.

Merchi Bernal lo tiene claro. A pesar de que las informaciones y rumores sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez se suceden a un ritmo vertiginoso y se insiste no solo en que la pareja atraviesa una crisis -por la presión a la que están sometidos ante la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma- sino también en que la madre de la influencer y su yerno tendrían una mala relación, la excuñada de Isabel Pantoja quiere continuar en silencio.

De regreso en Sevilla para retomar sus obligaciones laborales tras tres meses en Gran Canaria al lado de su hija y de su nieta, Merchi intenta continuar con su vida lejos del foco mediático y una vez más ha sido incapaz de disimular lo superada que está por la situación cuando ha visto a las cámaras a las puertas de su domicilio.

Sobrepasada y a punto de romperse en varias ocasiones, la madre de Anabel ha explotado con la prensa y, al borde del llanto, ha pedido que la dejen en paz porque no tiene intención de pronunciarse sobre su relación con David ni sobre la macrodemanda que su hija estaría preparando contra numerosos medios de comunicación por las falsedades que se han dicho sobre ellos desde que su bebé ingresó en el hospital el pasado 9 de enero.

"Dejarme por favor ¿Vale?. De verdad, me da vergüenza ir así por la calle, os lo pido, por favor, dejarme ya, ¿vale?" ha exclamado muy agobiada, insistiendo en que "yo no voy a hablar". "A ver si te pilla un coche, lo que hacía falta" ha añadido resignada al ver que un reportero corría peligro al ir de espaldas grabándola mientras cruzaba una calle, pidiendo una vez más que la dejasen tranquila para poder continuar con su día a día al margen del complicado momento que atraviesa Anabel: "¿Hasta en la basura me vais a grabar?" ha zanjado indignada.