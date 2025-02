Maite Galdeano, hospitalizada tras el diagnóstico del cáncer de sangre: "Alarmante"

Duro revés para Maite Galdeano. La madre de Sofía Suescun, exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado el motivo por el que ha estado casi un mes sin actualizar su perfil oficial de Instagram, coincidiendo con su ingreso hospitalario tras complicarse el tratamiento de su enfermedad, cuentan desde Outdoor.

Galdeano de 55 años, sufre polictemia vera, un tipo de cáncer en la sangre. Se trata de una enfermedad de la médula ósea que lleva a un aumento anormal en el número de células sanguíneas, apuntan desde Medine Plus, página web especializada en salud. Por ello, la que fuera concursante de 'GH 16' sigue un tratamiento desde hace algunos años. Sin embargo, a principios de este mismo mes, la madre de Sofía Suescun ingresaba en el hospital por complicaciones en el mismo.

Tal y como contaban en 'Fiesta', que hablaban con ella en exclusiva desde su hospitalización, su estado era "alarmante" y requería un cambio en el tratamiento de esta enfermedad. Y antes de esta última hora sobre su estado de salud, Maite Galdeano ya llevaba algunos días desaparecida del entorno online, lo que lo volvía todo mucho más preocupante. Ahora, la creadora de contenido ha reaparecido en sus redes sociales para explicar cómo se encuentra tras este batacazo de salud.

Una noticia que llega n un momento en el que Sofía Suescun ha reconocido que está devastada por la pérdida de uno de sus bebés. "Nos hemos tenido que ir urgentemente de casa porque Indio, mi gato, respira fatal. Ha podido ser un golpe o un atropello", explicaba horas antes del fatídico final. En ese momento, la creadora de contenido ya se "ponía en lo peor" y compartía con sus seguidores un vídeo en el que mostraba las dificultades que presentaba el felino para respirar. "Me duele verlo, me muero si le pasa algo", ya anunciaba. Pero a las 23:15 de la noche del día de ayer, su gato fallecía. "Indio ha muerto", ha anunciado Sofía Suescun frente a su millón de seguidores, que le han acompañado durante este terrible varapalo. "Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida de una tubería hace ya más de cuatro años. Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo", ha relatado.

Este es el comunicado que ha emitido:

"Indio ha muerto a las 23:15.

Los que me seguís de siempre conocéis nuestra historia de amor desde que le rescaté con varios días de vida en una tubería hace ya más de 4 años. Es el más pequeño de todos mis gatos, el más travieso e independiente desde que empecé a vivir en el campo. Desde el viernes estaba extremadamente cariñoso cosa que me llamó la atención pero en ningún caso para preocuparme. Viernes y sábado dormí con él como cuando era un bebé y para mí fue un regalo pero seguramente él ya sabía lo que iba a pasar (pienso que vino a despedirse) Hoy en el veterinario le han hecho todo tipo de pruebas, placas, análisis...todo apuntaba a una neumonía. Le han puesto antibiótico y nos hemos venido a casa. Cuando hemos llegado no han pasado ni 5 minutos y ha empezado a convulsionar hasta que se le ha parado el corazón. No podía asumirlo, menos mal que Kiko ha estado conmigo. Estaba en shock. No os imagináis qué duro ha sido.