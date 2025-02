El motivo médico por el que la mujer de Ángel Cristo junior ha desaparecido de la televisión: "No está preparada ni para salir a la calle"

Su participación en Gran Hermano dúo no estuvo exenta de polémica, siendo la segunda expulsada de la presente edición. Sin embargo, tras salir de la casa de Guadalix, Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo junior desapareció, no acudiendo a las galas como estaba obligada por contrato. Ahora sabemos que hay un motivo médico: "No está preparada ni para salir a la calle".

Fue justamente su marido el que explicó el por qué de la ausencia de Ana Herminia. "Sigue con la crisis de hipertensión. Tenemos tanto los partes médicos del programa como nuevos de los médicos que han estado viniendo estos días a casa y no le baja. La recomendación ha sido que la vea su cardiólogo porque le va a tener que cambiar toda la medicación porque la que tiene no le está causando efecto", publica la revista Lecturas en boca del exparticipante de Superviviente,

De este modo, el hijo de Bárbara Rey señaló que "lo principal es su salud. La salud de ella tanto como la de mi hijastra, su hija, que también está pasando un momento complicado debido a toda esta exposición mediática. No está preparada ni para salir a la calle".

Sin embargo, parece que poco a poco va recuperando su vida. Y es que Ana Herminia se ha dejado ver este fin de semana en un evento, siendo su primera aparición pública. Y es que Ángel Cristo desfiló para Julio Lama, una firma de moda hecha con piel. El evento tuvo lugar en Ponferrada.

Bárbara Rey nació el 2 de febrero de 1950 y creció con su familia en la concurrida calle del Mayor Sevilla, en Totana. Desde muy joven, Bárbara comenzó a destacarse por su atractivo físico. A los dieciocho años, se alzó con el triunfo en su primer certamen de belleza, obteniendo el título de Maja de Murcia. En 1970, quedó como Segunda Dama de Honor en el concurso de Miss España, ocupando finalmente el primer lugar después de que la ganadora inicial, Fina Román, renunciara para casarse. Participó también en los certámenes de Miss Mundo y Miss International, adquiriendo notable relevancia en España. Animada por Joaquín Prat, quien más tarde la incluiría en su programa de radio, continuó su carrera como artista en el ámbito del espectáculo. Su primera aparición en el cine fue en 1969, siendo parte de la película "Operación Bi-ki-ni" de Antonio Ozores. A partir de ahí, se convirtió en un rostro frecuente en el cine español de destape, formando parte de 43 películas durante las décadas de los 70 y 80. Junto a su carrera cinematográfica, también actuó en ballets y espectáculos nocturnos en Madrid durante el tardofranquismo, en locales como Piccadilly y JJ.

En 1975, Bárbara presentó la Gala Especial de Nochevieja de TVE junto a Ágata Lys, Paca Gabaldón y Didi Sherman. Producido por Valerio Lazarov, el programa la catapultó a la fama entre el público español. En 1976, se transformó en una estrella televisiva al conducir el programa de variedades "Palmarés" en el horario estelar de los sábados, consolidándose como un símbolo sexual por su belleza, carisma y audacia. Su estilo al vestir y su distintivo peinado se convirtieron en moda. Desde el inicio, fue un personaje habitual de la prensa del corazón, destacándose no solo como presentadora, sino también como vedette, lo que llevó a la producción de discos con canciones del programa.

Gracias a su popularidad, continuó su trayectoria en el teatro musical como vedette en revistas como "Quinto, Sexo y Séptimo" (1975), una comedia musical de Juan José Alonso Millán y Gregorio García Segura, donde compartió escena con Pedro Valentín, Inés Morales y Eva León. Más adelante en Madrid, trabajó en una revista que llamó la atención del famoso actor Alain Delon, con quien mantuvo una breve relación. Otro espectáculo destacado fue "Barcelona es Bárbara", representado en el teatro Victoria de Barcelona entre 1978 y 1979. Luego de esta obra, Bárbara lideró un nuevo espectáculo en el teatro Lido de Madrid de 1979 a 1980, siendo posteriormente reemplazada por Norma Duval. En el teatro Lido, conoció a Ángel Cristo. Otro título relevante es "Polvo de estrellas" (1979), en el Teatro Calderón de Madrid, dirigida por José Buira y compartiendo escena con Manolito Royo, Jorge Vila, José Sanz y Marisa Porcel. También participó en diversas producciones teatrales como "Cantando se entiende la gente" en el Café-Teatro La Fontana o "El show mágico del circo" (1975) en el Café-Teatro Recoletos, junto a artistas como Rosa Valenty, Inés Morales, Isabel Luque y Emilia Rubio.

Compaginó su labor como vedette en teatro con el cine, integrándose al grupo de las reinas del destape español. En este género, destacan películas como "Las delicias de los verdes años" junto a María José Cantudo o "Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe", con Concha Velasco y José Sacristán. Además, protagonizó junto a Rocío Dúrcal "Me siento extraña" (1977) y "Carne apaleada" (1978) con Esperanza Roy, filmes pioneros del cine lésbico en España. Aunque muchos de estos trabajos son actualmente cuestionados en cuanto a calidad, lograron altos ingresos en taquilla y poseen un valor sociológico por reflejar una época.

Más allá del cine de destape, es reconocida por su participación en un capítulo de la popular serie "Curro Jiménez" (1977) y por su papel de mujer fatal en "La escopeta nacional" (1978), dirigida por Luis García Berlanga.

Bárbara también fue la imagen de las campañas de publicidad de Freixenet (1980) y de la Agencia Tributaria para fomentar la declaración de la renta en España.

En la cima de su carrera artística, decidió abandonarlo todo por amor, contrayendo matrimonio en 1980 con el empresario circense Ángel Cristo. El circo Ruso, también conocido como el circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, recorrió España con gran éxito, incluso transmitieron una representación circense en RTVE en 1982. Además de su actuación como vedette, también realizó números como domadora de elefantas. Sin embargo, debido a problemas financieros generados por la adicción a las drogas de Cristo, sus accidentes con leones y un incendio en el circo en 1986, la actividad del circo cesó en 1987.

Con 38 años, en 1988 Bárbara retomó su brillante carrera como vedette. En junio, presentó su espectáculo en el programa musical "El edén" de RTVE con el número "Los hombres para mí", y en noviembre estrenó la obra "Una noche Bárbara", junto a Arévalo, Marisa Porcel y Manolo Cal, una producción con un presupuesto de 50 millones de pesetas. Asimismo, introdujo una sección de imitaciones de voces de celebridades como Lola Flores, Rocío Jurado o María José Cantudo. En los años siguientes, apareció en varias series de televisión como "Primera función" (1989) o "Pero ¿esto qué es?" (1989), participó en obras teatrales como "Cuéntalo tú, que tienes más gracia" (1990) junto a Juan Carlos Naya o "Un marido de ida y vuelta" (1994), con Juanjo Menéndez, Manuel Tejada y Tomás Zori.

Volvió a la primera línea de la televisión presentando "Esto es espectáculo" (1994-1996) en TVE junto a Ramón García en sus primeras etapas y Manuel Bandera en la segunda.

Durante los años noventa, continuó su carrera televisiva junto al productor José Luis Moreno, participando en comedias musicales de sus programas como "Si Fausto fuera Faustino", "La estrella de Egipto" o "Vampiresas", junto a artistas como Alberto Closas Jr., Alfonso Lussón, Alfredo Cernuda, Marta Valverde, Silvia Gambino y Andoni Ferreño. Además, apareció como invitada en numerosos programas de humor y entretenimiento, así como en series de televisión como "La casa de los líos" (1999) en Antena 3, protagonizada por Arturo Fernández, Lola Herrera y Florinda Chico. Participó en episodios como "El regreso de Manuela" y "Espías al ataque", o "Academia de baile Gloria" (2001), protagonizada por Lina Morgan, la cual alcanzó un gran éxito de audiencia ese año.

Desde finales de los años 90, con la llegada del programa "Tómbola", la vida personal de Bárbara Rey comenzó a ocupar horas de contenido televisivo. En los años posteriores, su presencia en programas del corazón se volvió habitual, con frecuentes intervenciones de personas cercanas a ella. La periodista Chelo García Cortés ha sido amiga personal de Bárbara desde sus inicios en el mundo artístico. Durante cinco años, presentó el espacio de cocina de Canal 9 "En casa de Bárbara" (2000-2005), continuando con su carrera en el teatro. Además, participó en reality shows como "Esta cocina es un infierno" (2006) o "Acorralados" (2011), y a los 55 años posó para una sesión fotográfica en Interviú (2006).

Figura mediática

Actualmente, Bárbara combina su carrera de actuación con su papel de figura mediática, colaborando en programas como "¿Dónde estás corazón?", "Deluxe", "Salsa Rosa", "El ventilador ¡Qué tiempo tan feliz!", "Espejo público" (2009-2011) o "Mujeres y hombres y viceversa" (2013-2014), entre otros.

En 2023, se estrenaron la serie "Cristo y Rey" y el programa "Una vida bárbara", ambos producidos por Antena 3.