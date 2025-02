Paran Vamos a Ver para confirmar la crisis laboral de Anabel Pantoja: "La pérdida de varios contratos importantes"

Merchi Bernal lo tiene claro. A pesar de que las informaciones y rumores sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez se suceden a un ritmo vertiginoso y se insiste no solo en que la pareja atraviesa una crisis -por la presión a la que están sometidos ante la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma- sino también en que la madre de la influencer y su yerno tendrían una mala relación, la excuñada de Isabel Pantoja quiere continuar en silencio.

De regreso en Sevilla para retomar sus obligaciones laborales tras tres meses en Gran Canaria al lado de su hija y de su nieta, Merchi intenta continuar con su vida lejos del foco mediático y una vez más ha sido incapaz de disimular lo superada que está por la situación cuando ha visto a las cámaras a las puertas de su domicilio.

Sobrepasada y a punto de romperse en varias ocasiones, la madre de Anabel ha explotado con la prensa y, al borde del llanto, ha pedido que la dejen en paz porque no tiene intención de pronunciarse sobre su relación con David ni sobre la macrodemanda que su hija estaría preparando contra numerosos medios de comunicación por las falsedades que se han dicho sobre ellos desde que su bebé ingresó en el hospital el pasado 9 de enero.

"Dejarme por favor ¿Vale?. De verdad, me da vergüenza ir así por la calle, os lo pido, por favor, dejarme ya, ¿vale?" ha exclamado muy agobiada, insistiendo en que "yo no voy a hablar". "A ver si te pilla un coche, lo que hacía falta" ha añadido resignada al ver que un reportero corría peligro al ir de espaldas grabándola mientras cruzaba una calle, pidiendo una vez más que la dejasen tranquila para poder continuar con su día a día al margen del complicado momento que atraviesa Anabel: "¿Hasta en la basura me vais a grabar?" ha zanjado indignada.

Crisis laboral

Anabel Pantoja se ha colocado en el punto de mira por una foto que subía este fin de semana a sus redes sociales y que no tardaba en inundarse de críticas. En ella, podía verse la foto del biberón de su hija, Alma, junto a dos vasos de cerveza.

Entre los comentarios que han vertido algunos haters contra ella podía leerse los siguientes: “De verdad ¿es necesario hacer ver que no tiene una vida ordenada en estos momentos?” o “La foto del bibe con las cervezas es ordinaria y totalmente innecesaria”.

La sobrina de Isabel Pantoja no puede más y está cansada de tener que hacer frente a críticas todos los días, algo que hemos podido saber gracias a Pepe del Real, que ha hablado con el entorno de la influencer.

“He podido hablar con el entorno. Está bastante incómoda con las críticas, con que se hayan hecho públicos extractos del auto y con que se critique la fotografía. Está pasando un momento delicado y está incómoda con el juicio mediático que se está haciendo”, aseguraba el colaborador de ‘Vamos a ver’.

“Nunca le ha pasado lo que le acaba de pasar ahora (..) El médico le ha dicho que haga vida normal, que tiene que llevar las revisiones pertinentes, pero que haga vida normal”, aseguraba Pepe del Real en el Club Social del programa de Joaquín Prat.

Las quejas de Anabel Pantoja no han tardado en provocar reacciones en los colaboradores y Alessandro Lequio ha sido uno de los primeros en hablar: “Con todo el respeto, estamos hablando de una señora que ha convertido su vida en un acontecimiento social”, declaraba.

Pero no solo son críticas lo que recibe la sobrina de la tonadillera más famosa de España. Según cuenta Pepe del Real, el revuelo mediático que se ha generado en torno a ella le habría provocado grandes daños en el terreno laboral.