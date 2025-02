La pesimista predicción de Gonzalo Bernardos sobre la evolución de los precios del alquiler: "Pánico inmobiliario"

La situación del mercado del alquiler es ya una preocupación generalizada, sobre todo por el incremento de los precios que ha experimentado en los últimos años. Pues bien, el economista Gonzalo Bernardos ha lanzado una pesimista predicción sobre cómo evolucionarán los precios del alquiler y señala un único culpable: "Pánico inmobiliario".

Bernardos, que participó en el podcast Monopoly de inversión, asegura que "estamos en una tesitura compleja porque el mercado del alquiler porque se ha desecho con la colaboración del Gobierno que aplicó las políticas de Sumar con el control de precios y que cuando se es vulnerable no puede ser desahuciado".

Esto según el economista, genera "pánico inmobiliario" en los caseros, con lo que "no se ponen más viviendas en alquiler". Pero este pánico inmobiliario "también se traslada al inquilino, que no se va hasta que no finaliza el contrato".

De este modo, "la oferta baja porque baja la rotación de viviendas y hay un exceso de demanda bestial".

En cuanto a los precios, Bernardos señala que "en las 52 capitales de provincia hay un máximo histórico de los precios de alquiler, y para este año el alquiler seguirá subiendo". Y el único responsable, según el economista, "es el Gobierno".

Gonzalo Bernardos Domínguez (nacido en Barcelona el 12 de noviembre de 1962) es un destacado profesor de economía en la Universidad de Barcelona. Es conocido por su participación regular en programas de radio y televisión, especialmente en RAC 1 y La Sexta. En las elecciones municipales de Barcelona de 2019, fue candidato en las listas del PSC, ocupando el puesto 41 en la lista al Ayuntamiento.

Se graduó en Ciencias Económicas y Empresariales en febrero de 1989 por la Universidad de Barcelona, y obtuvo el doctorado en la misma disciplina en diciembre de 1994, con la calificación de "apto cum laude" y el premio extraordinario. A lo largo de su carrera, ha ejercido como docente en la UB y en la UAC, además de desempeñar diversos cargos de responsabilidad en el departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. También ha dirigido programas de máster en asesoría inmobiliaria, gestión de franquicias y desarrollo personal y liderazgo.

Colaborador

Como analista económico, ha colaborado en una variedad de programas de radio y televisión, tales como 8 al día con Josep Cuní (8tv), La noche en 24 horas (Canal 24 horas de TVE), La mañana a 4 bandas (Radio 4), El día a la COM (COMRàdio), La plaza (Onda Cero), Cierre de mercados (Intereconomía), y en diversos espacios de RAC 1, como El Mundo a RAC1, Vía libre y La noche en RAC1.