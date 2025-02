La Policía Nacional alerta de la estafa que más se está extendiendo en redes: robo de cuenta y adiós a tu identidad

A través de las redes sociales se puede estar conectado con todo el mundo. Hoy en día ya son pocas las personas que no tiene un perfil en una de ellas. Pueden ser utilizadas como entretenimiento, como fuente de información, como medio de trabajo, etc., pero no se puede pasar por alto el peligro que puede suponer su uso. Las estafas no se han quedado en cosas tangibles, sino que han evolucionado a la vez que la sociedad colándose en las nuevas tecnologías. Por esta razón, tenemos que ir con cuidado cuando nos creamos o utilizamos una cuenta en cualquier red social.

La Policía Nacional ya ha alertado sobre este tipo de fraudes en los que los ciberdelincuentes viven en la red con el fin de encontrar fallos para poder robar los datos. Si nos acabamos encontrando en una situación de suplantación, lo primero que debemos hacer es reportar el perfil, es decir, denunciarlo en la propia red social. Cuantas más denuncias reciba esa cuenta más rápido actuará la empresa, ya sea para verificarla o para eliminarla. Otra recomendación es poner el perfil en modo privado, aunque esto no evita que puedan coger la fotografía de perfil para hacer otra cuenta. Esto también es considerado una suplantación de identidad. Por último, es importante conocer a la gente que se acepta como "amiga", incluso si es contacto de verdaderos amigos.

Todas las recomendaciones anteriores están hechas por la Policía Nacional, quienes suelen tener en su plantilla a hackers blancos. La característica de este tipo de "delincuentes" es que no utilizan su saber para estafar, sino que son capaces de encontrar los fallos y fisuras de la red para reforzarla. De esta manera, harían las redes sociales mucho más seguras y estarían actuando en contra de los hackers verdaderamente delincuentes.

Las estafas no solo nos pueden asaltar en las redes sociales, también en cualquier portal web. Para prevenir los fraudes en la faz de internet, debemos mirar y comprobar en todo momento la construcción de las propias páginas web, los comentarios que pueda haber de ellas, que tengan medios de pago adecuados y que, si hubiera algún problema, podemos contactar con los propios administradores. De esta manera tendremos una mayor seguridad en todas nuestras acciones.

De la misma manera que un perfil abierto es menos seguro que uno privado, las redes wifi abiertas tampoco cuentan con una seguridad implacable. Estas son susceptibles de que se repliquen por los ciberdelincuentes. De esta manera, los usuarios no podrán saber si se están conectando a la red deseada o, por el contrario, le están ofreciendo sus datos en bandeja al estafador. Para mayor fiabilidad es preferible conectarse a aquellas que requieran un usuario y contraseña.

Si pese a todo resultas ser una víctima de este tipo de fraudes, no debe cundir el pánico. Con serenidad y calma debemos recolectar todos los datos que tengamos: conversaciones de WhatsApp o de correo electrónico, últimas páginas web visitadas o los portales en los que hemos realizado alguna compra recientemente, entre otros. Todos estos documentos son importantes a la hora de poner la denuncia, con ellos la Policía Nacional podrá hacer un mejor trabajo.

Ante todo, lo más recomendable es la prevención de este tipo de estafas.