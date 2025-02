Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras sufrir una infección: podría perder el dedo

Los seguidores de Sofía Suescun están preocupados por su estado de salud tras haber sufrido una infección: podría perder el dedo.

Y es que al menos eso es lo que ha publicado ella misma en un story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra su dedo morado y con una especie de berruga.

Junto a la imagen, Sofía Suescun escribe "Infección extrema, ¿algún tip para no perder el dedo?" Además, escribe, "me duele muchísimo, es más, esta noche la he pasado mal, tengo una contractura desde ayer que me ha dejado rígida y el dolor de espalda me ha despertado además del dolor del dedo".

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofiasuescun

Sofía Suescun pasó de ser una de las figuras más deseadas de la televisión a desaparecer del mapa. Este cambio se debe al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no se la ha visto en ningún programa relacionado con el "Universo Sálvame". Sin embargo, la exganadora de "Gran Hermano" está trabajando en varios proyectos. Recientemente, ha colaborado con marcas importantes como Netflix y Amazon Prime Video.

No obstante, estas plataformas de video no pretenden contratarla como actriz, sino que desean aprovechar su imagen. No es sorprendente, ya que Sofía Suescun es toda una "it girl". Posee más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una verdadera "influencer".

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía Suescun se hizo famosa en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Luego, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que la llevó a incursionar en el "Universo Sálvame". En 2018, formó parte de "Supervivientes" y nuevamente se alzó con la victoria. Desde entonces y hasta hace poco tiempo, estuvo frecuentemente en los platós de Telecinco.

Campañas

Sin embargo, en los últimos tiempos no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque ha sido la imagen de numerosas campañas para distintas marcas y empresas. No obstante, esto ha cambiado y participó en la edición All Stars de Supervivientes.