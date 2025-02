¿Qué fue de Víctor Enguídanos, primer tronista de "Mujeres y hombres y viceversa"? Ahora es "Doctor Amor" y hace exclusivos viajes por todo el mundo

Fue (junto a Luis Bello) el primer tronista del exitoso programa de citas "Mujeres y hombres y viceversa". Corría el año 2008 y Víctor Enguídanos tenía solo 23 años. Triunfó el amor, aunque por poco tiempo: del espacio televisivo presentado por Emma García se fue de la mano de Blanca Tinoco, una de las muchas chicas que le intentaron pretender. Enguídanos, que las tenía a todas locas con su gran sonrisa y musculatura, volvió una vez más al programa, pero sentado al otro lado, como pretendiente de la tronista Ainhoa Benito en 2012. A ella también la conquistó, pero de nuevo el romance caducó pronto.

Desde entonces, Víctor Enguídanos ha sido uno de los grandes rostros de "Mujeres y hombres y viceversa", aunque su fama ha sido mucho menor que las de otros concursantes, como Rafa Mora, Tamara Gorro, Oriana Marzoli, Noel Bayarri, Alberto Santana, José Labrador, Sofía Suescún, Tony Spina... Sí, durante sus diez años de emisión (primero en Telecinco y después en Cuatro), el programa de citas fue una fábrica de hacer celebridades.

¿Y qué fue del guaperas Víctor Enguídanos? Pues también ha sabido sacarle una buena tajada a "Mujeres y hombres y viceversa" y ahora es "Víctor Doctor Amor". En su canal de Youtube da todo tipo de consejos para encontrar el amor: cómo convertirse en un chico deseado, cómo tener una cita infalible... E incluso se atreve a analizar el programa del momento: "La isla de las tentaciones". Y esta es una de sus reflexiones: "Siempre ha habido la creencia de que el hombre es más infiel que la mujer y este programa parece que abrió los ojos a mucha gente y se vio que la cosa estaba bastante igualada".

Sesiones privadas

"Víctor Doctor Amor" dice que en su canal "descubrirás lo que no está escrito en los libros sobre las relaciones y debes saber, trucos prácticos, tips infalibles y estrategias reales para desenvolverte con éxito en el mundo del amor". "Mi enfoque no proviene de la teoría, sino de experiencias y vivencias auténticas que me han permitido ayudar a personas como tú", agrega. De hecho, durante un tiempo tuvo un consultorio de parejas en un programa nacional de radio y actualmente realiza sesiones privadas "ayudando a quienes buscan mejorar sus relaciones o superar desafíos amorosos".

Si con eso no tenía suficiente, Víctor Enguídanos es también bloguero de viajes y participa en aventuras de lo más exclusivas por todo el mundo mostrando los rincones más bonitos del planeta. Su cuenta de Instagram está plagado de fotografías en las Islas Maldivas, Abu Dhabi, Bali, Nueva York, México...

¿Y el Doctor Amor ha encontrado el amor? Sí, lleva años con la maquilladora Carlota Romero, aunque llevan una relación muy discreta.