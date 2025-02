Alerta policial con esta tarjeta: cuidado con la tuya, pueden suplantar tu identidad

Sin duda, lo más preciado que tengamos hoy en día sea nuestra propia identidad y ni siquiera es algo que pueda estar a salvo completamente. Los estafadores buscan diferentes maneras de adueñarse de nuestras vidas, y una de ellas es a través de las redes sociales. Entre todas, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior pone el foco sobre las tarjetas SIM, generalmente personales e intransferibles. Este fenómeno es conocido como SIM Swapping.

Parece imposible que los estafadores puedan llegar a duplicar un objeto físico y personal como son las tarjetas SIM; sin embargo, puede ser más fácil de lo que pensamos. Los ciberdelincuentes pueden pedir un duplicado directamente a la compañía telefónica.

¿Por qué lo hacen?

Con tu tarjeta SIM pueden beneficiarse de todo aquello que tengas contratado, incluso hacer uso de servicios que tú ni siquiera utilizas. Quedaos con esta información, será de utilidad para detectar posibles casos de este tipo de estafas.

Una vez que tiene acceso a tu teléfono móvil, también podrán ver tus mensajes y llamadas, incluso las que contienen códigos de verificación. A partir de aquí todo se convierte en una carrera cuesta abajo y sin frenos. Los estafadores conseguirán los códigos para aceptar transacciones, podrán tener acceso a tus datos bancarios y a cualquier tipo de información personal.

Sin embargo, no siempre el hackeador es el beneficiario del fraude. El comercio de identidades también está a la orden del día, por lo que es posible que la información que consiguen sea vendida a terceros.

Esto puede ser solo el principio de otras muchas estafas. La información es poder, y controlar una identidad es más que eso.

Cómo detectarlo

Es muy posible que percibamos cosas extrañas en nuestros teléfonos, y esto no será ninguna señal sobre la llegada de los extraterrestres, sino algo mucho más terrenal: los ciberdelincuentes se han colado en nuestras vidas. En el caso en el que dupliquen la tarjeta SIM, puede ocurrir que el verdadero dueño se quede sin cobertura cuando no hay ninguna razón para ello.

El otro caso es que estéis conviviendo dos personas con una misma tarjeta SIM. Si se da este último caso podremos recibir mensajes que no estamos esperando o notificaciones de transacciones que no hemos realizado. Incluso podremos recibir cargas de nuestro teléfono de servicios que no hemos contratado. Cualquiera de estos casos debería llamarnos la atención y ponernos en alerta para poder denunciarlo cuanto antes.

Más vale prevenir que curar

Hay varias maneras de evitar este tipo de fraudes, todas ellas compatibles entre sí. En primer lugar, la Policía Nacional recomienda que adoptemos un sistema de autentificación doble; es decir, que no podamos acceder a nuestra tarjeta simplemente con una contraseña.

En segundo lugar, es importante que no abramos ni descarguemos archivos o hipervínculos provenientes del SMS o el correo electrónico. Una tercera manera de evitar este tipo de ataques es que no proporcionemos ningún tipo de dato personal a través del teléfono. En cuarto lugar, siempre tenemos que crear contraseñas seguras que actualicemos con asiduidad. Y, por último, en el caso de no haber podido prevenir la estafa, es recomendable consultarlo con tu compañía móvil.