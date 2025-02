Bombazo en Supervivientes 2025: un miembro de Sálvame, inesperado fichaje estrella para la edición

Mediaset calienta motores para la nueva edición de 'Supervivientes' que se estrenará bajo la batuta de Jorge Javier Vázquez el próximo 6 de marzo. Y aunque por el momento la cadena tan solo ha confirmado oficialmente el nombre de dos concursantes, Pelayo Díaz y Makoke, se ha filtrado la lista de las celebrities que viajarán a Honduras para vivir la aventura más extrema de sus vidas.

Entre ellos, José Carlos Montoya -que no ha dudado en aprovechar su tirón tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones' que le ha convertido en un fenómeno mundial-, la actriz Beatriz Rico, la examiga especial de Iker Casillas, Claudia Bavel, Ágatha Ruiz de la Prada -aunque su entorno lo ha negado rotundamente-, Bárbara Rey, y Antonio Montero, excolaborador de Sálvame, que ante las cámaras de Europa Press ha jugado al despiste para no confirmar antes de tiempo que será concursante del reality más emblemático de Telecinco.

"Todo es posible. Pero si te digo la verdad, sincerísimamente a estas horas no tengo ni idea. Se ha confirmado que Antonio Montero, pero no sé nada, macho. No sé nada. Yo espero que pronto me digan algo porque además para ir a eso hay que organizarse un poco, claro, la vida" ha asegurado entre risas, intentando convencernos de que por el momento no ha cerrado su fichaje por 'Supervivientes'.

Sin embargo, no oculta que le encantaría vivir la experiencia: "Sí, claro. Es algo que me ha rondado siempre. Me lo han ofrecido en varias ocasiones que no ha sido posible, y ahora aquí 'a la vejez viruelas', casi a punto de cumplir 62 años, es una experiencia alucinante pero sobre todo es una experiencia mecánica, no tecnológica, ¿sabes? Y entonces como estoy tan quemado de la tecnología, creo que en caso de que eso sea una realidad, que ojalá, pues por lo menos voy a estar sin móvil, sin ordenador, sin seleccionar fotos" reconoce.

¿Afectará esta separación -que podría alargarse 3 meses si llega a la final- a su relación con Marisa Martín Blázquez? Como afirma rotundo, todo lo contrario. "Yo creo que dicen que la distancia, las relaciones unen. Nos viene bien, nos vienen bien unas vacaciones" bromea.

Por último, Antonio ha evitado pronunciarse sobre los que serán sus compañeros de aventura si las 'quinielas' están acertadas, aunque sí ha apuntado que la gente tiene "cuerpazos" y, aunque "las comparaciones son odiosas", "yo tiendo más al cuerpo escombro y tal".

Cambios en la parrilla

Pero eso no es todo, la llegada de Supervivientes ha provocado la drástica cancelación de un nuevo programa de Telecinco, tal y como ha adelantado el medio especializado en televisión, Algo Pasa. "Mediaset cerrará Caiga Quien Caiga' tras emitir 7 programas", cuentan. "Se despedirá el domingo 2 de marzo con la emisión de su último programa para dejar hueco a Supervivientes: Conexión Honduras", detalla.

El programa no ha conseguido pasar de un 8% de share en sus emisiones y su audiencia no ha sido la esperada.