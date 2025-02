El calificativo con el que Carmen Lomana se refirió a Ágatha Ruiz de la Prada tras acusarla de ser su "hater oficial"

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada fueron muy amigas, pero esa amistad se rompió en 2023 y desde entonces no han parado de lanzarse pullas una a la otra. Hace unos días, la diseñadora acusó a Lomana de ser su "hater oficial" y la celebrity no ha podido callarse, utilizando un curioso calificativo para su examiga en el evento en el que ambas coincidieron en Madrid.

Y es que, cuando le preguntaron a Lomana por coincidir en el evento, ella contestó que "la vida de Madrid, normal, me da igual, no me interesa". Pero no que se quedó ahí, aseguró que "la marquesa se ha vuelto una friki terrible" y que, tanto ella como su expareja, José Manuel Díaz Patón, "son unos ordinarios" por decir que ella había intentado ligar con el abogado.

También le preguntaron sobre el rumor que corre de que Ágatha pueda participar en Supervivientes, a lo que Carmen Lomana, que ya participó en el reality de supervivencia la animó a concursar. Eso sí, le da igual si la diseñadora y Patón van a volver o no: "A mí como si se suben en un cohete y se largan a la luna. O se van a 'Supervivientes' y se los come un cocodrilo. En 'Supervivientes' no hay cocodrilos, una barracuda".

