Un experto en economía desvela la cantidad de dinero que está perdiendo a Anabel Pantoja (y la cifra es alta)

"Hay un seguimiento que ha ordenado el forense y hasta que se seguimiento medico de la menor no concluya, no se va a avanzar en otras cuestiones y podría ser más largo de lo que les gustaría a Anabel y su pareja", ha resumido Joaquín Prat este martes en 'Vamos a ver' antes de dar paso a Antonio Rossi, que ha ampliado la información sobre el caso. "Se remiten dos pruebas en el informe de alta de Alma, una fue el pasado día 5 cuando vimos sus fotografías en una conocida revista entrando en el centro, y la otra sin cita concreta pero que se hará en la próximas emanas. Es una prueba importante que no es cuestión de minutos. Es más exhaustiva. El equipo jurídico supone que esta prueba sea el único eslabón que necesita ya la jueza para decidir algo", ha asegurado el periodista en directo.

Jota Caral / Manuel Riu

Anabel Pantoja está viviendo un momento de lo más complejo y son muchos los programas de televisión que analizan cada uno de sus pasos en redes sociales, por la calle e incluso con información del juzgado o del hospital donde fue atendida la pequeña.

A la espera de la "importante prueba" que estaría esperanzo la jueza para tomar una decisión, Anabel Pantoja estaría sufriendo las consecuencias, según informa El programa de Ana Rosa en Telecinco. Al parecer, el hecho de estar siendo investigada por lo que le sucedió a su hija y que le llevó a estar ingresada durante más de dos semanas está repercutiendo en sus redes sociales, donde desde hace meses no hay colaboradores.

Desde que su pareja regresara al trabajo, Anabel ha hecho lo propio publicando de nuevo imágenes a través de sus redes sociales, en concreto, sus stories. ‘El programa de Ana Rosa’ indaga en los motivos y es que sería una forma de no perder alcance en sus redes, que hasta ahora han sido su modo de vida. Se trata de contenido poco atractivo, fotos del desayuno, de un par de cervezas... imágenes que no están muy cuidadas pero que tienen un objetivo muy claro: "No está publicando por amor al arte. En los últimos 30 días ha conseguido un 58% más de seguidores. En redes, si no alimentas el algoritmo te hace invisible. Si deja de subir, su alcance cae y, con ello, sus ingresos por tanto en sus colaboradores futuras", decía el experto Juan Merodios, que añade que las marcas pagan por "visibilidad".

Por norma general, Merodios apuntaba a una persona con un millón de seguidores se le suele pagar por colaboración unos 30.000 euros con lo que Anabel, que tiene dos millones, podría estar perdiendo 60.000 euros por cada publicación que no hace.