Soy farmacéutico y te explico por qué aparecen esas manchitas blancas en tus uñas (y no es por falta de calcio)

Es muy común que aparezcan esas manchitas blancas en las uñas, y es verdad que la creencia popular las asocia a la falta de calcio o al consumo insuficiente de leche. Sin embargo, la realidad es otra.

¿Por qué aparecen las manchas blancas en las uñas?

La causa más frecuente de estas manchas, conocidas como leuconiquia, es un traumatismo leve en la matriz de la uña, es decir, en la zona donde se produce el crecimiento de la uña. Este traumatismo puede ser un golpe, una presión o incluso una manicura agresiva.

Imagina que la uña está formada por capas, como un sándwich. Cuando te golpeas, se crea una pequeña burbuja entre esas capas, y esa burbuja es la que vemos como una mancha blanca. A medida que la uña crece, la mancha se desplaza hacia el borde y termina desapareciendo.

¿Cuándo debo preocuparme?

En la mayoría de los casos, las manchas blancas son inofensivas y desaparecen solas con el tiempo. Sin embargo, si la mancha no crece con la uña, no se mueve o no desaparece, es recomendable consultar con un médico. Podría ser un síntoma de alguna otra condición, como una infección por hongos o una deficiencia de vitaminas.

¿Qué puedo hacer para prevenir las manchas blancas?

Si bien no siempre es posible evitar los traumatismos, hay algunas medidas que puedes tomar para prevenir la aparición de manchas blancas:

Evita golpes y presiones en las uñas.

en las uñas. Utiliza herramientas de manicura suaves y no fuerces las cutículas.

y no fuerces las cutículas. Mantén una dieta equilibrada y variada, rica en vitaminas y minerales.

Las manchas blancas en las uñas suelen ser el resultado de pequeños golpes y no están relacionadas con la falta de calcio o el consumo de leche. Son inofensivas y desaparecen con el tiempo. Sin embargo, si la mancha persiste o cambia de aspecto, es importante consultar con un médico para descartar otras causas.