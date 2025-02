La inesperada aparición de la madre de Alejandra rubio: Una resaca enorme y el rímel corrido. No sabe dónde está, está completamente desorientada"

No hay reto que se le resista, y Terelu Campos vuelve a demostrarlo con su nuevo y sorprendente proyecto profesional, lejos de lo que ha hecho hasta ahora, y que supone su salto definitivo al mundo de la interpretación al debutar sobre las tablas de la mano de su gran amiga Lara Dibildos.

Tal y como ha trascendido este lunes, la presentadora protagonizará la obra de teatro 'Santa Lola', una comedida escrita y dirigida por el actor César Lucendo -partenaire de la hija de María Teresa Campos en su primera experiencia teatral, puesto que también es el protagonista- y producida por la hija de Laura Valenzuela.

Aunque no se estrenará hasta el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid ya conocemos algunos detalles del papel que interpretará Terelu en esta "comedia divertidísima con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador", como adelanta la nota informativa que ha dado a conocer el nuevo proyecto de la madre de Alejandra Rubio.

"Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, en el que un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer (Terelu) con una resaca enorme y el rímmel corrido. No sabe dónde está, está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera. Y está en las puertas del cielo junto a San Pedro" desvela la sinopsis de 'Santa Lola', calentando motores respecto al hilarante papel que representará la colaboradora en su estreno sobre las tablas.

Un proyecto que supone toda una sorpresa pero que no es la primera 'incursión' de Terelu en el mundo de la interpretación, ya que después de debutar hace décadas en el 'teatrillo' que María Teresa Campos y Paco Valladares hacían en el programa de Telecinco 'Día a día' -presentado por su madre-, ha hecho sus pinitos en la serie 'Paquita Salas' -en 2019 encarnó a Bárbara Valiente, la poderosa directora de la agencia 'B Fashion'- y más recientemente ha hecho un cameo en la comedia '¿Quién es quién?', protagonizada por Kira Miró y Salva Reina.

María González Falcó / Roberto González

Aunque Terelu no se ha pronunciado por el momento sobre su debut como actriz teatral, ya que ofrecerá una rueda de prensa para hablar del proyecto el próximo jueves 20 de febrero, sí lo ha hecho Alba Carrillo, que ha revelado en 'Mañaneros' que el personaje que interpretará sobre las tablas la hermana de Carmen Borrego se lo ofrecieron primero a ella.

"Me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes. Yo estaba trabajando y no tenía tiempo. A mi me llaman porque había una actriz muy famosa que no podía hacerlo, me contactan en noviembre y me la envían" ha relatado, asegurando que si no se lo ofrecieron a alguien más antes, Terelu sería la tercera opción para protagonizar esta comedia que ha definido como "brutal, divertida y muy diferente".