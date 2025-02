¿Qué opinan los actores de que Terelu Campos debute en el teatro?: "Hace muy bien en cobrar"

Este lunes se conoció que Terelu Campos iba a debutar como actriz de teatro en la obra "Santa Lola" que produce Lara Dibildos. Y ahora, los actores valoran este anuncio: "Hace muy bien en cobrar".

El paso de la colaboradora de De Viernes fue aludido en Espejo Público, donde Gema López aseguró que algunos actores se han mostrado muy críticos con este anuncio, hablando de "intrusismo laboral". En concreto, pusieron las declaraciones de algunos actores a los que se les ha preguntado al respecto.

Mariano Peña, conocido por su papel de Mauricio Colmenero en la mítica serie '"Aída", fue especialmente crítico. "Ya teníamos bastante con los modelos, modelas y misses, pero ya el mundillo este que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor...". También aseguró que Terelu "hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor como yo no puedo construir puentes. Claro, el pecado no es de ella, es de los que la llaman".

Lolita, por su parte, le deseó a Terelu "muchísima suerte". Eso sí, aseguró que "es una profesión muy dura, que hay que estudiar mucho y que hay que levantarse muy temprano".

Terelu Campos es hija de María Teresa Campos, que fue una destacada presentadora y figura televisiva en España, cuya carrera se extendió por más de cincuenta años. Reconocida por su carisma y un estilo de presentación único, se consolidó como una de las personalidades más queridas e influyentes en la televisión del país.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su trayectoria televisiva en los años 60. Desde entonces, ha estado al frente de numerosos programas, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de la televisión española. A lo largo de su carrera, ha conducido programas de variedades, talk shows, espacios de entretenimiento y noticieros.

Famosa por su manera de presentar cálida y acogedora, logró conquistar al público español. Era una presentadora que sabía escuchar atentamente a sus invitados, proporcionando un entorno seguro donde podían compartir sus vivencias y opiniones. Su sentido del humor y capacidad para hacer reír a su audiencia también eran características destacadas de su trabajo.

Durante su carrera, María Teresa recibió múltiples premios y reconocimientos por su contribución a la televisión. En 2006, fue distinguida con el premio Ondas como la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, fue honrada con el premio TP de Oro en reconocimiento a toda su trayectoria.

Compromiso

Además de su labor en televisión, María Teresa era conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Defensora de los derechos de las mujeres, se pronunció en contra de la discriminación de género. Además, colaboró con organizaciones benéficas dedicadas a apoyar a personas con discapacidad y respaldó iniciativas en la lucha contra el cáncer.

María Teresa era una mujer muy estimada y respetada por su familia y amigos. A pesar de su éxito e influencia en el ámbito televisivo, siempre se mantuvo auténtica y humilde. Para muchos, era un ejemplo a seguir de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y modestia.