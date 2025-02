Soy pescadero y este es el manjar gaditano que conquista paladares

Estas coquinas, también conocidas como coquinas de fango, de la isla o de San Fernando, son un tipo de almeja que se cría en las marismas de Cádiz. A simple vista, no se parecen a las coquinas que conocemos todos, pero su sabor es tan delicioso que ote va a van a encantar.

Un bocado sorprendente

A primera vista, puede que no tenga la apariencia de la típica coquina, pero no te dejes engañar por su aspecto. Su tamaño es mayor, su cáscara es más fina y su sabor... ¡simplemente espectacular! Hasta hace unos años, este molusco no era muy apreciado en la gastronomía, pero gracias a los nuevos procesos de depuración, cada vez más restaurantes y hogares gaditanos se rinden ante su sabor delicado y jugoso.

Como pipas, pero del mar

Quien la prueba, repite. Es imposible comerse solo una. Son tan suaves y sabrosas que uno no puede parar, tal como nos lo cuentan los que ya han caído rendidos a su encanto. En un buen salteado, con ajo y perejil, o simplemente con un toque de limón, se convierten en un aperitivo irresistible.

Así que ya sabéis, si alguna vez pasas por Cádiz, buscad este pequeño tesoro marino y preparaos para una explosión de sabor.