Amor Romeira confirma su relación y lo cuenta todo: "Un futbolista del Real Madrid"

Bombazo de Amor Romeira. Todo empezaba con un inesperado mensaje en la red social X. "Hace tiempo que no os cuento anécdotas de mis historias con Futbolistas! ABRO HILO".

Aunque no ha querido contar "la historia desde el principio porque es muy larga", sí que ha revelado que se trata de un ex y que iba a relatar una anécdota con él como protagonista que tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando se reencontraron en los Juzgados de Plaza Castilla cuando ya eran expareja: "Lo recuerdo y me sigue dando ese vuelco en el estómago".

"Estábamos en los Juzgados de Plaza Castilla, Kathy Sandoval y yo... por X que no viene a cuento ahora jajaj Pero allí estábamos! Y de repente! Un futbolista del Real Madrid con el que tuve una historia bajando las escaleras Cara a Cara después de tanto y de todo".

"Yo me quedo BLANCA! IMPAVIDA... y él dice: Hola! Que tal? Yo me quedo HELADA MADRINA! NO HABIA RELACIÓN! Y no nos veíamos desde hacía la vida. Y ni contesté! A lo que Kathy (Panamá) le dice: "Oye felicidades por el juego, estuviste super" Y yo seguía en SHOCK". Y la historia sigue...

"A lo que nos metemos en el ascensor! Y le digo a Kathy! No me lo puedo creer! No me lo puedo creer! Y Kathy porque no le hablaste? Que estúpida has quedado! Y yo!! KATHY es mi ex! Jaajaja La Cara de Kathy Kheeeeee!!!2".

"Kathy era la que estaba ahora IMPAVIDA y dice: "Con razón esas miradas y por eso te hablo" Y yo: estoy en Shock Kathy! Que hago, que hago. ¿QUÉ HACÍA ÉL EN EL JUZGADO? Y le digo a Panamá: "¿Le escribo?" Panamá: "Sííííí... dale!".

Y hay más... "Le escribo y me contesta al momento! Tengo que reconocer que también me moría por saber que le había pasado! Jajajaj Chismeee!!". "Se que os morís de ganas de saber como estamos en la actualidad! Pues lo básico! Cumpleaños y si nos vemos hola que tal y ya! Me engañó tanto tanto tanto... fue heavy! Aunque luego, cuando me enteraba de las cosas, las reconocía tal cual! Jajajaajajaaj".

Y de quién se trataba. Amor Romeira ha sido muy clara con el mensaje que ha cerrado este polémico hilo que llama al salseo...

"En otro momento os cuento esa historia. Tendré que modificar un poco los datos porque si no dais con quien es! Jajajajajaj Buenas noches! Os amo!".