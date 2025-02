Bárbara Rey reaparece tras anunciarse su participación en Supervivientes y lanza un inesperado mensaje a Ángel Cristo: "No puedo dejar de quererlo"

Bárbara Rey está en boca de todos. Desde que su hijo Ángel Cristo le declarase la guerra contando previo pago y en plató la dura infancia que vivió junto a sus padres, la vedette ha estado en el centro de la polémica. Una polémica que su primogénito se encargó de alimentar incluso durante su participación en Supervivientes.

A pesar de que la relación entre ambos sigue siendo nula, es precisamente la vuelta de Supervivientes a la pequeña pantalla lo que ha hecho que la vedette esté dentro de las quinielas como posible participante en el reality.

Aunque no hay confirmación oficial, la actriz tampoco ha desmentido que vaya a ser parte del casting de esta edición. Sin embargo, lo que sé es una certeza es que la relación con su primogénito sigue rota y ha lanzado un contundente mensaje.

Inesperado mensaje

Bárbara Rey encabeza la nueva campaña publicitaria de DORMITURUM con un impresionante mensaje: "Duerme como una reina". Feliz y sonriente, la vedette ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras tras vivir uno de sus peores años y lo ha hecho con este curioso spot publicitario.

"Ha sido un rodaje extraordinario porque he trabajado con una gente maravillosa, nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos divertido", comentaba Bárbara, algo que considera "fundamental en el trabajo". Eso sí, jugaba a la ambigüedad al preguntarle por el lema de la campaña: "Los actores de vez en cuando nos inspiramos en las cosas más extrañas... O sea que no te podría decir exactamente en qué".

Allí, la vedette aseguraba que "tuve una temporadita que dormía regular de acá para atrás, pero ahora estoy durmiendo de maravilla porque he podido con mi mente y con la ayuda colocar las cosas en su sitio".

Además, ha lanzado un mensaje: "¿Quién no necesita ayuda? Yo creo que todos y el que no reconozca que necesita ayuda es que no está bien, está peor todavía", confesaba tras vivir la traición de su hijo en los medios de comunicación.

De este precisamente "no quiero hablar de él", explicaba, pero sí aclaraba que "solamente puedo decir que le quiero muchísimo, que le querré toda mi vida y al margen de muchas cosas... no puedo dejar de quererle aunque lo intente".

En cuanto a cómo se encuentra en el ámbito sentimental, la actriz desvelaba que "el corazón lo tengo muy abierto", que no descarta volver a enamorarse: "Si eso ocurriera sería la sorpresa mayor del mundo para mí, para los demás no sé no" aunque "estoy tan tranquila y tan bien ahora... que nada más estoy pensando en dormir y ya está".

Por último, también se le ha preguntado por la anécdota que se cuenta en la memorias de Jaime Ostos sobre un momento erótico festivo con el Rey Juan Carlos y unas mujeres... Con el sentido de humor que le caracteriza, respondía: "Eso es porque no vinieron a Dormitorum y no se llevaron un colchón de dos metros, que es lo que hacía falta, ese es el problema".

Además, comentaba que "a mí me gusta que las memorias las cuente la persona en vida y aunque no se publiquen hasta después de muerto, que quede constancia de verdad y pruebas de que eso ha ocurrido, pero vamos..." y aseguraba que "a Mari Ángeles le tengo mucho cariño, mucho aprecio y a su marido también, pero yo no sé lo que hacía el cadete en Zaragoza".