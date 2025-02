Controversia con el género del bebé de Isa P: "A la vista de lo ocurrido"

Isa Pantoja no puede ocultar el orgullo que siente por su hijo Alberto Isla. La hija de Isabel Pantoja está viviendo un momento muy dulce al entrar en su quinto mes de embarazo y vivir esta etapa junto a Asraf Beno y su pequeño de 10 años. Y, entre preparativos para su bebé y todo lo excitante que está sintiendo, la exconcursante de 'Supervivientes' está también emocionada por la aventura que pronto va a vivir su primogénito, informan desde Outdoor.

Hay muchos cambios y decisiones que está tomando en esta etapa Isa Pantoja. A la influencer no le da pereza el meterse en obras para dejar su casa a punto o para innovar antes de que nazca su segundo hijo. Sin embargo, hay una primera vez que está por llegar que le ilusiona y le da también pena relacionada con su hijo Alberto. En sus diez años, el hijo que tiene en común Isa Pantoja le ha devuelto como madre cada gesto, cada progreso, cada detalle multiplicado de amor. La prima de Anabel Pantoja está muy orgullosa de su chico y, de que este, inevitablemente se está haciendo mayor. Buena prueba es la próxima aventura que va a hacer por primera vez él solo.

Porque el pasado mes de diciembre tanto Isa Pantoja, Asraf Beno y Alberto Isla disfrutaban de unos días de Navidad en Nueva York. La exconcursante de 'GH VIP' cruzaba el charco y lo hacía acompañada de su familia en una experiencia inolvidable para todos. Y no es la única dado que Isa Pantoja tiene claro que en todos sus viajes le gusta que esté su hijo siempre con ellos. Su camino junto a su primogénito está siendo precioso y por todo esos momentos que vive y le quedan junto a Alberto Isla, que se le notan en el brillo de sus ojos, todo esfuerzo vale la pena.

La fiesta de Isa P

Isa Pantoja ya está en el quinto mes de embarazo y podría saber el sexo del bebé que espera junto a Asraf Beno, pero todavía no conoce esa información y ha querido explicar el por qué en 'Vamos a ver', el programa en el que colabora. Cuando se supo que estaba embarazada, la exconcursante de 'Supervivientes' confesó que su deseo era tener otro niño, pues ya es madre de un chico, Albertito Isla, que tiene diez años y que es fruto de su relación con Alberto Isla. En 'Vamos a ver' ha explicado el motivo por el que todavía no ha revelado el sexo de su bebé: "Se supone que íbamos a hacer una fiesta de revelación de género", comenzó explicado la hija de Isabel Pantoja, que aclaró que no iba a utilizar los colores rosa y azul para tratar de combatir los estereotipos de género.

"Como la situación estaba como ya sabéis tampoco me parecía el momento como para hacer la fiesta, entonces ni siquiera sé si lo haré o no", comentó hace un par de semanas en su programa, justo antes de que se supiera que su prima y el novio de esta, David Rodríguez, están siendo investigados judicialmente por un presunto delito de "maltrato infantil". En aquel momento, la influencer también confesó que estaba deseando conocer el sexo de su bebé y recordó que tenía "su preferencia", pero que, "a la vista de lo ocurrido", su mayor deseo era que llegase con salud: "Yo lo quiero saber ya en verdad, pero con esta situación de lo que ha pasado con mi sobrina no hemos pensado en nada". "A lo mejor puedes saberlo sin montar la fiesta", le dijo Marta López, ante lo que Isa Pi comentó que no quería renunciar a esta celebración porque no pudo vivirla con su primer embarazo: "Yo siempre me acuerdo de que mi primer embarazo no fueron unos meses super bonitos como yo quería, por eso este embarazo quería vivirlo de manera diferente".