Imputan a Ismael Beiro por lo que le ha hecho a una mujer: "Él me convence..."

Informativos Telecinco ha sorrpendido con una inesperada noticia. Ismael Beiro, ganador de la primera edición de Gran Hermano de la historia en España, ha sido imptado.

Tal y como cuentan, Alicia Rodríguez señala públicamente a Ismael Beiro por haberle robado un total de 100.000 euros. La víctima, que dice ser amiga del empresario desde la infancia, ha contado todos los detalles de esta trama, confiesa haberse sentido "engañada" y desvela todos los detalles por los que el empresario gaditano está en estos momentos "imputado".

La víctima muestra su rostro por primera vez y concede una entrevista al programa 'En boca de todos'. Alicia Rodríguez empieza hablando sobre su relación con Ismael Beiro: "Lo conozco desde pequeño, vivimos en el mismo barrio y somos amigos desde la infancia... Tenemos muchos amigos en común y hemos mantenido una buena amistad".

La protagonista ha aportado fotos junto al ganador de 'Gran Hermano 1', ha contado anécdotas que vivieron ambos durante la juventud y ha explicado cómo es el nivel de vida que sigue llevando Ismael Beiro: "Su nivel de vida siempre ha sido muy alto, de viajes, fiestas, barcos, chófer, comidas... siempre ha sido un nivel muy alto de vida". A lo que ha sumado sus relaciones con empresarios y famosos. Según el testimonio de Alicia Rodríguez, todo comienza cuando ella vende su domicilio para comprarse otra vivienda a las afueras, que estuviera adaptada a las necesidades de su hijo con autismo: "Acababa de vender y necesitaba otra casa y adaptarla. Es ahí cuando él me convence para entrar en una inversión".

"Él me dice que me va a ofrecer una rentabilidad de 3.000 euros, yo le explico que tengo unos compromisos de pago con la promotora y en todo momento dice que se me iban a respetar los compromisos de pago", detalla Alicia Rodríguez en televisión. Tras esto, la presunta víctima añade: "Él me convence y entro".

Alicia Rodríguez explica que finalmente ingresa todo el dinero a un número de cuenta que le pasa el propio Ismael Beiro: "Le hago ahí la transferencia, ahí me confirma que es a su socio Juan Rubén... pero en ese momento me fio de su amistad, en ningún momento pongo en duda la credibilidad de él, y ese fue mi error". espués de haber perdido el total de los 100.000 euros, Alicia confiesa que pasó un tiempo en "estado de shock" y alejada de la sociedad por vergüenza a lo que le había ocurrido. Sin embargo, la víctima declara que "cuando yo decido tirar para adelante, la denuncia se admite a trámite, la justicia lo hace porque hay indicios de responsabilidades".

"Quiero contar mi verdad en un juzgado y que se juzgue", sentencia Alicia Rodríguez. Para terminar, la víctima detalla que "actualmente Ismael Beiro está imputado en el proceso" después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya admitido a trámite su querella y ahora le estén investigando.