El inesperado final del programa de Ana Rosa de hoy recordando a Sonsoles Ónega: "Les dejamos con..."

El programa de Ana Rosa ha llegado con fuerza y durante su emisión se han emitido todo tipo de sorpresas y exclusivas. Una de las más llamativas ha sido sobre las últimas novedades de la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez para determinar el origen de las lesiones de su bebé, la pequeña Alma.

Parecía que las cámaras de seguridad del parking iban a ser determinantes para archivar el caso, pero no ha sido así y parece que la investigación se va a alargar. Ahora todo apunta a que la clave estará en los informes médicos. El juez José Antonio Vázquez Taín ha explicado por qué dichos informes son ahora una prueba fundamental: “Hay unos informes médicos de causalidad de la lesión y yo creo que son más o menos definitivos. Yo creo que la causalidad está explicada y es un origen no natural, un origen violento. Puede ser violencia intencionada, imprudente o accidental. Es lo único que se tiene que determinar”. Esto quiere decir que la jueza lo que quiere saber ahora es “si la niña se ha curado del todo de las lesiones o no y lo más importante: si quedan secuelas o no”. Esto se debe a que el delito no es mismo. “Creo que lo que está haciendo es preparar el juicio”, ha añadido el juez.

Además, también ha tenido un bonito detalle con la madre de Jesús Calleja antes de que su hijo viaje al espacio. Jesús Calleja ha visitado el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ pocas horas antes de viajar a Estados Unidos para emprender la mayor aventura de su vida: viajar al espacio. Ha dado detalles de cómo será esta experiencia y el programa le ha regalado una camiseta para que se la lleve con él. Al despedirse, Ana Rosa Quintana ha querido dedicarle unas bonitas palabras: “Es un honor que un español, de Mediaset, suba al espacio. El primero no profesional. Te espero de vuelta aquí”, le ha dicho. Y ha bromeado con él: “Ya no sabes qué hacer para hacer televisión”. “Yo, para estar a tu lado, me inventaré cualquier cosa”, le ha respondido Calleja.

Luego han hablado sobre la madre del aventurero, que está muy preocupada por él. Ana Rosa la ha mandado un mensaje en directo: “No sabes cómo te entiendo”, le ha dicho. Tras escuchar estas palabras, Calleja ha revelado que no es la primera vez que la presentadora habla con ella y ha desvelado un bonito detalle por el que María le está muy agradecida.

Pero pese a todos estos momentazos, el detalle del programa que se ha vuelto viral ha sido la despedida de Ana Rosa. La presentadora decía adiós un día más a su público para dar paso a Vamos a ver. Sin embargo, se ha confundido de nombre y ha nombrado a "Ya es mediodía", el espacio que antes presentaba Sonsoles Ónega y, posteriormente, Joaquín Prat.