Isabel Rábago, rompe su silencio sobre el caso de Anabel Pantoja y es contundente: "Apoyo una demanda"

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodrgríuez, llevan meses en el foco mediático. Primero, por el ingreso en la UCI con cuarenta días de vida; después, por tener que declarar ante un supuesto caso de maltrato infantil.

El proceso judicial vinculado a Anabel Pantojay su pareja comenzó el 21 de enero, tras la recepción de un informe médico fechado el 17 de enero, que describía el estado de salud de la niña. Este informe fue luego corroborado por un examen médico forense. El propósito de la investigación es esclarecer las causas y el origen de las lesiones sufridas por la menor, siempre priorizando su seguridad y bienestar.

Isabel Rábago, colaboradora de televisión y agobada, ha estado callada todo este tiempo, pero al fin ha dado su opinión sobre todos los titulares que protagoniza la pareja.

"Se está vulnerando de una manera gravísima el derecho a la intimidad de una menor", ha comenzado su exposición sobre lo que ocurre a nivel mediático con la pareja y su hija. "Están troceando párrafos de un supuesto informe que correspone a las diligencias previas del procedimiento. Se está especulando sobre datos inciertos, desconozco con qué intención", asegura.

El consejo de Rábago: "Huid de los extractos de los sumarios y lo que cuenta gente con escaso o nulo conocimiento jurídico".

Demanda por parte de Anabel y David

A la pregunta de si Rábago apoya o cree conveniente una posible demanda por parte de los padres responde con contundencia: "Por supuesto que lo apoyo. Pero ya debería haber actuado de oficio el defensor del menor y poner límites a lo que muchos veces determinados medios no ponen límites".

La "importante prueba" que faltaría

El 27 de enero, los padres de la niña se presentaron ante el tribunal como investigados, acompañados de su abogado, sin que en ningún momento se les privara de su libertad. Tras su declaración, el caso fue derivado al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, donde se considera que ocurrieron los hechos.

Hasta la fecha, no se han tomado medidas cautelares contra los padres ni se ha modificado la custodia de la niña. La investigación sigue su curso bajo secreto de sumario.

"Hay un seguimiento que ha ordenado el forense y hasta que se seguimiento medico de la menor no concluya, no se va a avanzar en otras cuestiones y podría ser más largo de lo que les gustaría a Anabel y su pareja", ha resumido Joaquín Prat este martes en 'Vamos a ver' antes de dar paso a Antonio Rossi, que ha ampliado la información sobre el caso. "Se remiten dos pruebas en el informe de alta de Alma, una fue el pasado día 5 cuando vimos sus fotografías en una conocida revista entrando en el centro, y la otra sin cita concreta pero que se hará en la próximas emanas. Es una prueba importante que no es cuestión de minutos. Es más exhaustiva. El equipo jurídico supone que esta prueba sea el único eslabón que necesita ya la jueza para decidir algo", ha asegurado el periodista en directo.