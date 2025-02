Soy jardinero y esta es la forma más simple de evitar la humedad dentro de casa

¿Te has animado a hacer un terrario en casa y ha terminado siendo un desastre botánico? No te preocupes, no eres la única persona que ha visto su mini jungla convertirse en un pantano o, peor aún, en un desierto sin vida. Para que no tropieces con las mismas piedras (o musgos), te contamos los cinco errores más comunes al crear un terrario y cómo evitarlos.

1. Sin drenaje, desastre seguro

Si no quieres que tus plantas naden en un charco de agua estancada, necesitas sí o sí una capa de drenaje. Lo ideal es añadir piedrecitas o grava en la base del terrario y, encima, una fina capa de carbón activado. ¿Para qué? Para evitar olores desagradables y que la humedad se vuelva su peor enemigo. Sin esto, tu terrario tendrá los días contados.

2. Plantas equivocadas, adiós terrario

No todas las plantas son aptas para vivir en un terrario. Si pones una que ama el aire seco en un ambiente cerrado y húmedo, lo más probable es que te dure menos que una celebrity en un reality. Opta por helechos, musgos o suculentas, dependiendo del tipo de terrario que elijas (cerrado o abierto). No improvises o acabarás con un desastre vegetal.

3. Riego en exceso: el gran enemigo

Regar tu terrario como si fuera un jardín de rosas es un error fatal. Recuerda que en un espacio tan reducido, la humedad se mantiene por más tiempo. Unas gotas de agua de vez en cuando son más que suficientes. Si ves condensación excesiva en las paredes del terrario, abre la tapa un rato para que respire.

4. Temperatura extrema: ni sauna ni nevera

Las plantas de tu terrario no quieren un spa ni un iglú, así que colócalo en un lugar con temperatura estable. Evita la luz solar directa, que puede convertirlo en un horno, y tampoco lo pongas en una corriente de aire frío que las haga sufrir. Un lugar con luz indirecta y temperatura ambiente será ideal para que crezca bonito y saludable.

5. Obsesión por la perfección: ¡relájate!

Un terrario no tiene que ser simétrico ni parecer sacado de Pinterest. Su belleza está en su crecimiento natural, en cómo las plantas se acomodan con el tiempo. Así que si ves que el musgo se expande o que una hoja se inclina hacia la luz, ¡déjalas fluir! Disfruta del proceso y olvídate de la perfección absoluta.

Extra tip: usa herramientas adecuadas

No es lo mismo hacer un terrario con las manos que con las herramientas correctas. Pinzas largas, cucharitas y embudos harán que todo sea más fácil y evitarás desastres innecesarios.

Así que ya sabes, evita estos errores y tu terrario será la envidia de todas tus visitas.