José María Almoguera filtra el nuevo proyecto de Telecinco con Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio: "A mí me pone la carne de gallina"

Una noche más, José María Almoguera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la gala de 'GH Dúo'. No solo porque este martes ha sido el concursante salvado por la audiencia, librándose de enfrentarse a la expulsión el próximo jueves contra dos pesos pesados como son Marieta y Miguel Frigenti, sino por su reveladora y sincera respuesta cuando Ion Aramendi le ha preguntado -a petición de Carmen Borrego, aunque su hijo esto lo desconoce- si su paso por el reality le ha servido para entender mejor a su madre.

Pero vayamos por partes, ya que primero el presentador ha querido saber cómo está llevando la ausencia de María 'La Jerezana' y si echa de menos a su amiga especial cuando está a punto de cumplirse una semana de su separación forzosa tras la expulsión de la andaluza. "La estoy llevando, ni bien ni mal, sino todo lo contrario" ha afirmado para sorpresa de todo el plató, confesando que "la echo de menos pero sé que queda poco, que la veré dentro de nada y así es como me consuelo".

Además, respecto a cómo cree que será la relación que su 'chica' está teniendo con su madre, José María se ha mostrado seguro y ha afirmado que "no tengo ninguna duda de que bien". "Ya mandó mi madre un vídeo para romper el hielo, así que me imagino que muy bien" ha añadido.

Y ha sido entonces cuando el nieto de María Teresa Campos se ha enfrentado a la pregunta más importante, que Borrego había preparado para él (aunque Ion Aramendi no se lo ha contado): "Crees que este concurso puede ayudarte a entender mejor a tu madre?". "No sé si entenderla mejor, pero sí echarla de menos" ha confesado.

"Al final no es lo mismo no estar con una persona pudiendo estar que no estar con una persona porque no puedes estar. Entonces cuando no puedes estar con esa persona, la echas más de menos. Y la estoy echando de menos. No tengo un momento específico. Cuando tienes momentos libres y más tiempo para pensar es cuando más echas de menos a todos" ha reconocido a corazón abierto.

De ahí que cuando el presentador le ha preguntado cómo le gustaría que fuese el reencuentro con su madre cuando salga de 'GH Dúo', José María no haya dudado en sincerarse y desvelar las ganas que tiene de compartir tiempo tanto con Carmen como con Terelu Campos y Alejandra Rubio: "Habrá un primer encuentro en plató, que será bonito y emotivo. Pero el encuentro que me importa es el momento en que empecemos a hacer planes juntos otra vez. Ese es el que realmente me importa. Y espero que el encuentro no sea solo entre ella y yo, si no que también esté mi tía, mi prima, su niño, que estoy deseando conocerle, el mío, mi hermana... Que estemos todos y podamos volver a ser una familia unida" ha expresado.

Un importante paso al frente para dejar atrás su conflicto familiar al que Carmen, presente en el plató, ha reaccionado sin poder contener las lágrimas. "No es para menos. Me emociona oír a mi hijo decir que me ha echado de menos. Yo le he echado de menos a él también. He tenido la posibilidad de verle, él a mí no". "Y me emociona no solo que quiera acercarse a mí, si no que quiera acercarse a toda la familia. Para mí es maravilloso, hemos sido siempre una familia súper unida. Mi hermana adora a mi hijo, y visualizar ese momento de reencuentro de toda la familia a mí me pone la carne de gallina" ha asegurado emocionadísima.