Tienen nombres ingleses y ponen a tus hijos en peligro: la Policía te lo advierte

Con las redes sociales y los teléfonos a disposición de los menores ya no hay nada seguro. Sin darnos cuenta, los dejamos expuestos a una cantidad ingente de peligros, desconocidos para ellos, pero también para nosotros. Cada vez es más común que los jóvenes tengan un teléfono móvil y que no se despeguen de él. Pero no siempre es un buen acompañante, pues los peligros pueden estar a la vuelta de la esquina, acechando cualquier despiste y vulnerabilidad. Por ello está en nuestras manos proteger a los más pequeños.

Hay muchos tipos de peligros en las redes, por lo que aquí solo podremos hablar de unos pocos. Sin embargo, de todos ellos ha alertado la Policía Nacional. Algunos pueden vulnerar la integridad sexual del menor y otros acabar directamente con su vida. No olvidemos que todo parte del teléfono móvil.

Grooming y sexting

En un primer vistazo estos dos fenómenos pueden parecer los mismos, pues se refieren a un intercambio de fotografías de carácter sexual. Sin embargo, hay un elemento que los diferencia enormemente: la persona desencadenante.

En el "grooming" es un adulto quien se gana la confianza del menor para obtener estas imágenes sexuales. No hay ningún tipo de voluntad por parte del joven, sino que ha sido manipulado y convencido para que proporciones este tipo de contenido tan deseado por los pedófilos. En cambio, en el "sexting", aunque es igual de grave, no está sujeto a la manipulación de un adulto. Esto suele darse entre jóvenes que acuerdan un intercambio de fotografías o vídeos de carácter sexual, siempre a través del teléfono móvil. No es nada recomendable enviar este tipo de contenido, es nuestra intimidad, nuestra parte más vulnerable; una vez perdemos el poder sobre esas imágenes se convierten en una vía muy fácil de extorsión.

Ciberbullying

Hoy en día es muy habitual encontrar un paralelismo entre la vida real y la que encontramos en los teléfonos. Por eso, el bullying, que, desgraciadamente, muchos sufren en sus realidades, acaba replicándose en sus redes sociales. Lo que supone que este tipo de acoso no quede reducido a un entorno físico "controlado", sino que se vuelve completamente inabarcable. Al ofrecer un teléfono móvil se abre una puerta más al acoso entre jóvenes, y puede llegar a afectar, no solo al propio menor, sino a la familia y amigos.

Si te encuentras en una situación de este tipo o conoces a alguien que está pasando por ello, la Policía Nacional está a completa de disposición para estos casos. Incluso son los encargados de dar charlas a toda la comunidad educativa con el fin de frenar y evitar el acoso entre los jóvenes.

Happy slapping

El "happy slapping" es una tendencia que está relacionada con el cyberbullying o ciberacoso. Es la grabación de una agresión. Este tipo de acoso puede surgir de la voluntad de crear contenido entretenido y divertido, sin embargo, no resulta tan divertido y entretenido para quien es agredido. Esta forma de acoso tiene diferentes fases: un acuerdo previo, en el que se planifica la agresión; la búsqueda del pretexto, en el que se busca una excusa para aislar a la víctima; la agresión física; y la difusión de las imágenes, con lo que se culmina el macabro plan.

Esto no es ningún tipo de diversión, no es más que un tipo de acoso que se perpetúa gracias a la existencia de los teléfonos móviles. No existe ningún tipo de restricción que prohíba a los jóvenes tenerlo desde temprana edad.

Challenges peligrosos

Las redes sociales no siempre entretienen. Algunos de los challenges que han aparecido con el fin de divertir a los jóvenes han acabado por arruinarles la vida. Uno de estos es el "superman challenge", para el que se necesitan varias personas. Consiste en que varios jóvenes se sitúan con los brazos extendidos esperando a que otro, con la posición de "superman" se lance a ellos. Puede parecer inofensivo, sin embargo, ha causado múltiples lesiones ente los menores que lo han intentado. La propia Asociación Española de Pediatría ha alertado sobre el aumento de lesiones debido a este challenge, pues se relaciona con heridas, fracturas y conmociones cerebrales.

Otro es el "blackout challenge" o "desafío del apagón", por el que los "tiktokers" deben contener la respiración hasta perder el conocimiento. Sobre esto también ha alertado la Sociedad Argentina de Pediatría tras conocer algunos casos de fallecimiento por esta causa.

El "chroming" es otro de los challenges que los jóvenes siguen con tal de tener su minuto de fama en alguna de las redes sociales existentes, sin saber que ese minuto podría ser el último de sus vidas. Es tremendamente peligroso, pues se trata, ni más ni menos, de inhalar productos tóxicos, claramente perjudiciales para nuestra salud.

Aparte de todos estos, probablemente, se inventen otros tantos, por lo que no debemos bajar la guardia. La clave para la prevención está en una buena educación sobre el uso de las nuevas tecnologías, labor que ya ha comenzado la Policía Nacional, pero que necesita que se continúe desde los hogares.