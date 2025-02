Orestes gana El Cazador: el asombroso bote de 130.000 euros

El Cazador ha sabido labrarse un hueco en las tardes de TVE. Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta' , Lilit Manukyan, 'La espía', Erundino y Orestes Barbero, 'El espartano', forman el grupo de cazadores del programa que compiten contra los concursantes que llegan al espacio para hacerse con el premio económico.

El problema es que parece que nos queda menos de lo que nos gustaría para dejar de ver a Rodrigo Vázquez y al resto de sus compañeros en antena. Las tardes de La 1 podrían cambiar de manera profunda a partir de la próxima primavera. RTVE lleva semanas barajando la posibilidad de dar por finalizado 'El cazador' de manera definitiva, tal y como adelanta El Confidencial digital. Por su parte, Vertele asegura que la cancelación es definitiva y YOTELE ha verificado que el planteamiento es real y que existen programas grabados hasta por lo menos el próximo mes de abril.

Además, según adelanta El Confidencial Digital, TVE ha decidido no renovar El Cazador para otra temporada pese a la ampliación de hace escasos meses de 72 nuevos episodios de un coste de 3,74 millones de euros. Esta decisión viene dada, como hemos dicho, por la bajada de audiencia. Desde la pasada primavera, el concurso de La 1 no consigue superar la media del 10% de cuota pero los últimos resultados son aún peores al rondar entre el 6% y 7%, por lo que no superan la media de La 1. Estas cifras han llevado a RTVE ha tomar la drástica decisión de la cancelación de su concurso estrella

Eso sí, recientemente ha conseguido más de 1,7 millones de espectadores únicos.

El rumor de la cancelación rodea a los trabajadores y espectadores del concurso de TVE. Hace unos días, a raíz de una intervención de Tony Acosta, Paz Herrera hacía una reflexión sobre el servicio de la televisión pública en nuestro país. "Pues yo estaba viendo la presentación de @cinedebarrio_rtve ayer, y no puedo estar más de acuerdo con Toni Acosta @acostatoni (no se puede ser más maja) en lo que dice de la programación en abierto, accesible para todo el mundo. Me siento muy identificada, porque en @elcazadortve estamos ahí todas las tardes, en @la1_tve_ de @rtve, y todo el equipo del programa nos esforzamos mucho por hacerlo bien, por dar una opción cultural y, a la vez, de entretenimiento, que llegue a todos los que nos quieran ver, en abierto, sin tener que pagar aparte por ver programas".

De momento, El Cazador ha iniciado una nueva temporada y lo ha hecho con cambio de looks y sumando un bote que no deja de incrementar gracias a la victoria de los cazadores. La última victoria de Orestes frente a los concursantes hizo que el bote ascendiera a 130.000 euros.