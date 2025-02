Aitana habla en televisión de de su depresión: "Me costaba levantarme todos los días de la cama y ahí me planteé todo"

Aitana Ocaña se ha sentado esta noche en 'La Revuelta' para promocionar su documental en Netflix, 'Aitana: Metamorfosis' y como si de una charla en un bar se tratase, la artista se ha abierto en canal con David Broncano, con el que tiene un buen rollo del que ya hemos sido testigos en más ocasiones.

Como no podía ser de otra manera, la artista ha hecho frente de una manera simpática a las polémicas que ha generado en los últimos meses y ha asegurado que ha sido relacionada falsamente con hasta tres chicos en el último año.

Algo que "me da vergüenza", sobre todo "por las otras personas porque yo al final estoy acostumbrada, pero digo '¿qué pensará esta persona de mí?'". Eso sí, ha confirmado que "hay cosas que son reales, pero otras no".

La artista ha sido relacionada en este último año con hombres como Carlos Alcaraz, Biel Juste o incluso con sus exnovios Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau... pero siempre tan discreta con su vida privada, la artista nunca ha entrado a confirmar o desmentir nada.

Una vez más, Aitana -que ha estado en boca de todos tras desvelar esta semana que ha sufrido una depresión- ha vuelto a desvelar lo mal que lleva que le relacionen con hombres con los que, tal y como dice, no ha tenido nada.

También ha hablado sobre su peor etapa personal, asegurando que "me costaba levantarme todos los días de la cama y ahí me planteé todo, pensé 'a lo mejor es que no me tengo que dedicar a esto'". Ahora, se encuentra más fuerte gracias a la terapia y a la medicación: "Estoy bien, lo noto un montón y le encuentro más sentido a muchas cosas que antes no".