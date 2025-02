El alarmante mensaje de Anabel Pantoja tras salir a la luz el crucial informe médico: "Encerrados de por vida"

Vamos a Ver ha revelado, un día más, nuevas informaciones sobre Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja y David Rodríguez abandonaban Gran Canaria este miércoles para poner rumbo a Córdoba y ya han trascendido los motivos de su viaje: en primer lugar, las obligaciones profesionales de él; en segundo, que la familia de este conozca a la pequeña y el tercero, por motivos médicos. Tal y como ha explicado Antonio Rossi, Mariló, quien fuera amiga de Isabel Pantoja, ha puesto a todos sus médicos a disposición de los padres para hacer un estudio exhaustivo a la menor y establecer qué es realmente lo que le ocurrió a la menor: “Su equipo ha trabajado para estudiar si las lesiones pudieron tener que ver con algo diferente a la acción de los padres y hacer un informe para presentarlo cuando sea necesario”.

Dice el colaborador de ‘Vamos a ver’ que “este informe es bastante positivo”: “Los médicos les han ido relajando porque pueden argumentar algo previo y que nada tiene que ver con la causa directa padre-lesiones de la menor”, apuntaba.

Estos días les han ido tranquilizando, pero es cierto que la situación les supera. Ella está contrariada con absolutamente todo. Ellos son conscientes de la dimensión que tiene para ellos porque ella también está siendo investigada”.

“La jueza no ha determinado nada y, ahora, a Anabel todo le sienta mal. Ella siempre ha sido bastante borde, menos cuando le ha interesado que ha sido más simpática. Ahora, está sacando su lado más desagradable”, declaraba Antonio Rossi.

Sobre esto, Sandra Aladro ha añadido más detalles, asegurando que Anabel Pantoja ha decidido refugiarse de los medios de comunicación en la habitación de David Rodríguez, donde permanece desde este miércoles: “Está muy incómoda con la presencia de la prensa”.

Tras ver las imágenes del enfado de la sobrina de Isabel Pantoja en 'Vamos a ver', Joaquín Prat decidía enviarle un consejo a la sobrina de Isabel Pantoja, que está atravesando unos momentos realmente complicados desde que su hija fuese ingresada en el Hospital Materno de Gran Canaria y ellos fuesen investigados por presunto maltrato infantil . "Nadie aguanta un seguimiento tan exhaustivo por parte de la prensa, especialmente ante una noticia así e incluso siendo positiva porque no es agradable, pero por eso yo le recomiendo a Anabel que cambie de actitud. No tiene que ser la más simpática del mundo, basta con que no diga nada, un poco la actitud que ha tenido su madre Merchi durante todos los días que la niña ha estado ingresada", ha dicho Joaquín Prat.

"Voy con la niña, si no os importa, buenos días ¡chao!", decía Anabel dirigiéndose a los medios que aguardaban su llegada en el aeropuerto de Sevilla. "¡No, no! ¡Vale ya! ¡Ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Que voy con la niña, deja de grabar", continuaba. Así eran las declaraciones de Anabel por las que analizaban este tema.

El alarmante mensaje de Anabel Pantoja tras salir a la luz el crucial informe médico: "Encerrados de por vida" / INSTAGRAM

Por su parte, la prima de Isa P sigue publicando poco a poco en redes sociales. Esta vez ha denunciado una actuación contra animales a través de un vídeo que ha compartido.

"Tú volverás a casa después del show, ellos estarán encerrados de por vida en una piscina", señalaba sobre el vídeo cuyo titular rezaba: "Japón: así capturaron a delfines para llevarlos al acuario".