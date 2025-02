Alejandra Rubio debuta como reportera entre críticas: "¿No hay gente que ha estudiado para eso?"

Alejandra Rubio ha asistido este mediodía a la rueda de prensa que ha tenido su madre para presentar la obra de teatro en la que debutará como actriz y ha sorprendido a todos por su faceta de reportera para el programa 'Vamos a ver'.

Minutos más tarde, la joven ha atendido a los medios de comunicación, desvelando cómo se enteró de la propuesta de su madre: "Me pidió opinión y yo le dije que 'cien por cien', ella no lo tenía muy claro porque es muy tímida, aunque no lo parezca, y le daba mucho miedo".

En cuanto a si irá al estreno de la obra, Alejandra confesaba que "a mí se me ha ido la olla un poco porque he contestado que iba a ir, pensando que era en Madrid... sabiendo que era en Valladolid", pero recapacitaba y asumía que "no sé si podré ir porque tengo un hijo muy pequeño y dejarle toda la noche sin nosotros me da un poco de palo, es muy pronto".

Jota Caral / Benito Domínguez

Ahora que su madre se estrena en el teatro, Alejandra espera que algún día ella también pueda desarrollar su carrera como actriz: "Me ofrecieron cosas, pero me ha pillado un poco... tampoco me he presentado a ningún casting todavía y no estoy preparada porque estoy muy centrada en mi hijo y más adelante retomaré".

Sobre cómo ha vivido el momento en el que ha entrevistado a su madre como reportera, la joven desvelaba que "me temblaba la mano, estaba súper nerviosa" y ha dejado la puerta abierta a seguir haciendo sus pinitos como reportera de calle: "Si ellos quieren, por supuesto, yo estoy dispuesta a todo".

Por último, la nieta de María Teresa Campos aseguraba que ser madre "es lo más bonito que me ha pasado en la vida", pero también es algo "muy complicado"... Aún así, dejaba claro que "estoy feliz".

Como decíamos, Alejandra Rubio se ha estrenado este jueves 20 de febrero como reportera de 'Vamos a ver' y no lo ha podido hacer de mejor manera: entrevistando a su madre. Derrochando complicidad, madre e hija han protagonizado una divertida entrevista en la que no han podido controlar la risa en varias ocasiones: "Estoy nerviosa porque es mi primera vez y me mandáis aquí con mi madre", ha dicho Alejandra nada más empezar el directo. "Yo siempre te voy a ayudar", ha tratado de tranquilizarla su madre inmediatamente.

"La rueda de prensa muy bien y han venido muchísimos compañeros que se han portado muy bien. Estoy aterrorizada porque mis miedos son lo que más miedo me da", ha contestado Terelu cuando su propia hija le ha preguntado por cómo se encuentra ante su estreno en el mundo del teatro.

El debut como reportera de la nieta de María Teresa Campos no ha sentado muy bien a varios usuarios de las redes sociales, que han criticado que "personas que han estudiado una carrea para dedicarse al reporterismo y periodismo estén en el paro porqué otros famosos hacen su trabajo". "¿No hay gente que ha estudiado para eso?", son algunos de los comentarios.