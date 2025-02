Un grupo de actores y actrices se moja sobre si Terelu es una "intrusa": "¿Qué va a optar ahora de repente al Oscar o a los Goya?"

A sus 59 años y demostrando que se atreve con todo, Terelu Campos debuta como actriz de teatro como protagonista de la comedia 'Santa Lola', escrita y dirigida por el actor César Lucendo, y producida por Lara Dibildos, en la que interpreta a una mujer que se despierta a las puertas del cielo con una resaca horrible y junto a San Pedro después de su despedida de soltera.

Un nuevo e ilusionante reto al que rodea la polémica a pesar de que todavía quedan dos meses para el estreno de la obra, ya que se ha criticado que la hija de María Teresa Campos no se ha formado en el mundo de la interpretación y se la ha tachado de "intrusa" que estaría quitando el trabajo a actrices que sí han estudiado y se han esforzado para cumplir su sueño.

Pero, ¿qué opinan nuestros famosos de esta faceta de Terelu como actriz? Europa Press ha hablado con Lara Dibildos, Carmen Morales, Javier Castillo 'Poty', Sonia Monroy, o Miriam Díaz Aroca entre otros, y no han dudado en mojarse para mostrar su apoyo a la colaboradora, defendiendo su derecho a protagonizar una obra de teatro.

Escueta y contundente se ha mostrado la hija de Laura Valenzuela, que además de amiga de Terelu desde hace años es la productora de 'Santa Lola': "Solo lleva más de 30 años en este mundo" ha sentenciado, dejando claro que de "intrusa" nada.

En la misma línea se ha mostrado la actriz Carmen Morales, que ha asistido al desfile de Pilar Dalbat y ha salido en defensa de la hermana de Carmen Borrego afirmando que "seguro que lo hace divinamente porque a lo mejor se deja llevar y muestra esa faceta suya quizás de actriz, siempre puesta en manos de un director y que te moldeen un poco en lo que quieren mostrar en esa obra de teatro que está haciendo".

"Seguro que lo hace divinamente, seguro" ha insistido, aconsejando a Terelu lo siguiente: "Relajarte, dejarte llevar, aprenderte un texto y luego dejarte llevar por lo que quiera tu director, y seguro que eso lo hace divinamente".

Poty Castillo, que ejerció de coreógrafo de la hija de María Teresa Campos en el talent televisivo 'Mira quien baila' y la conoce bien, ha revelado que "Terelu tiene mucho mucho talento". "Estamos acostumbrados a verla en la tele, dando allí, pim, pam, instrucciones y poniendo firme el plato. Como actriz la he visto en alguna cosita pequeña y tal, pero yo creo que puede hacerlo muy divertido y puede estar muy bien" ha opinado.

Respecto a las críticas por su "intrusismo", el cántabro defiende que "alguien que está capacitado para hacer algo lo hace en carretera. No tienes que estar ni titulado ni... ¿Qué, va a optar ahora de repente al Oscar o a los Goya? ¿De repente?". "Terelu es muy divertida, metida en harina es muy divertida, y lo del intrusismo, si estás capacitado para presentar, presentas, para actuar, actúas, para cantar, cantas, yo creo que no hay ninguna norma a seguir. Luego ya veremos" sentencia.

José Corbacho coincide con Poty y cree que "lo del intrusismo es una palabra que habría que revisarla, porque yo creo que el intrusismo siempre viene de los prejuicios, entonces por esa regla de tres, tampoco los actores podrían presentar programas de televisión, ni los actores de drama podrían hacer comedia, etcétera, etcétera. Entraremos en un bucle que yo creo que al final esto es un mundo en el que cada uno puede hacer lo que quiera y actuar, pues si le gusta a Terelu y a la gente que la ha contratado. ¿Va bien para el personaje? Pues oye, ¿qué problema hay?" ha expresado rotundo.

"Le deseo lo mejor si esto es una nueva etapa que empieza. Sí que vigilaría las redes sociales, no vaya a ser que un día esté nominada al Oscar y por comentarios antiguos la vayan a crujir, que eso a veces también pasa, pero bueno, yo creo que Terelu ya sabe mucho de estas cosas" ha bromeado, haciendo referencia a lo que le ha sucedido a Karla Sofía Gascón.

También en defensa de Terelu ha salido Sonia Monroy, que lleva 15 años trabajando en Hollywood como actriz: "Una cosa que no me gusta de España y que en Los Ángeles no ocurre es que aquí son muy clasistas. Y entonces yo, como actriz, nunca he sido valorada en mi país. Por eso me he tenido que ir a Estados Unidos, precisamente por esas cosas. Porque te encasillan, yo creo que hay capacidad para todo el mundo y que si Terelu es buena actriz, pues yo la animo y adelante". Y el consejo que le da en esta nueva faceta interpretativa es "sobre todo ejercitar mucho la memoria para aprenderse los guiones".

La única que no ha querido mojarse ha sido Miriam Díaz Aroca, que cuando le hemos preguntado por las críticas a la hija de María Teresa Campos en una entrega de premios ha esquivado la cuestión afirmando que "he venido aquí a entregar unos premios sobre el talento y la creatividad de empresas muy importantes y es a lo que vengo a hacer y a lo que vengo a comentar y a colaborar. El resto, pasa palabra. Es lo que tengo que decir".