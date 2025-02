Marta Peñate es una mujer de los más extrovertida, alegre y, sobre todo, sincera son sus seguidores. Junto a su pareja Tony Spina, la ganadora de la primera edición de Supervivientes Al stars hace vídeos promocionales de lo más divertidos para vender productos.

Pero pese a su sonrisa contagiosa y buen humor, Peñate está viviendo un auténtico infierno para poder cumplir su verdadero sueño, quedarse embarazada. Ahora va a tener que retrasar su nuevo intento para quedarse embarazada. La influencer canaria, de 34 años, colaboradora de Telecinco, tenía que esperar seis meses para su nueva transferencia embrionaria para evitar "malformaciones en el bebé" después del procedimiento al que se sometió para extraer el embrión tras su embarazo ectópico. La creadora de contenido nacida en Las Palmas de Gran Canaria contó hace algunos días que tuvieron que pincharle una especie de "quimioterapia" para expulsar el embrión que se había adherido a la cicatriz donde estarían sus trompas de Falopio de no ser por la operación a la que se sometió para que se las extirparan debido al hidrosalpinx que padecía. Tras esto, y según las recomendaciones de especialistas, debía esperar unos seis meses para la siguiente transferencia embrionaria, amplían desde Outodoor.

La fecha límite era el mes que viene. Momento que la novia de Tony Spina había estado esperando como agua de mayo. Sin embargo, su próximo intento para quedarse embarazada va a tener que posponerse. Y es que, después de perder al bebé que estaba esperando por este embarazo ectópico, Marta Peñate quiere tomárselo con calma y hacer las cosas bien. De ahí que este imprevisto, aunque haya truncado los planes que tenía previstos, no le haga venirse abajo.

Marta Peñate se rompe tras lo ocurrido con su cuerpo en las últimas horas: "La regla dos veces" / INTSAGRAM

Eso sí, la colaboradora de 'GH DÚO' ha utilizado su perfil oficial de Instagram para desahogarse, pues sí que ha sido algo que le ha pillado desprevenida y no puede evitar lamentarse por este desajuste de planes. "Llevo tres años para conseguir quedarme embarazada... es heavy. Ahora cuando echo la vista atrás digo: 'jolines, todo lo que he vivido'. Pero es que ahora pensaba que en menos de un mes me iba a hacer otra transferencia y resulta que este mes me ha venido la regla dos veces. Desde que me pinché lo que me pinché la última vez, cuando tuve el embarazo ectópico, fuera del útero, se me ha desajustado la regla. Es algo que parece que no tiene fin", explica en un final en el que se nota que la joven ya está totalmente desesperada por no ver avances en su sueño