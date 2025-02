El nuevo desencuentro que sacude a las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego: "Está enfadada como una mona"

Según ha desvelado María Patiño en Ni que fuéramos Shhh, las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego estarían más distanciadas que nunca por culpa del nuevo proyecto teatral de Terelu.

Carmen Borrego, “cabreada como una mona” por el secreto de Terelu

El bombazo saltó cuando se anunció que Terelu Campos debutará como protagonista en la obra Santa Lola, dirigida por César Lucendo y producida por Lara Dibildos. Sin embargo, lo que más ha sorprendido no es su incursión en el mundo de la interpretación, sino que su propia hermana, Carmen Borrego, se enteró por la prensa.

Según María Patiño, la colaboradora de De Viernes mantuvo su participación en absoluto secreto, lo que habría provocado el monumental enfado de Carmen. “No sabía nada de la obra, ni del contrato, ni de los ensayos. Se enteró tarde y está enfadada como una mona”, aseguraba la periodista.

Terelu rompe su silencio, pero no responde a su hermana

A pesar del revuelo, Terelu ha decidido no pronunciarse sobre la polémica familiar y centrarse en su nueva aventura profesional. En sus redes sociales ha compartido su emoción por el proyecto, pero ha evitado hacer referencia a Carmen Borrego o a su malestar.

Quien sí ha salido en su defensa es su hija, Alejandra Rubio, que ha restado importancia a las críticas sobre su debut teatral. “Ella ya ha hecho cosas antes. No es la primera vez. Participó en Paquita Salas y ha hecho monólogos”, argumentó la joven.

Críticas por su fichaje en el teatro: ¿intrusismo profesional?

El fichaje de Terelu no solo ha provocado tensión familiar, sino que ha generado un gran debate en el mundo de la interpretación. Mariano Peña, conocido por su papel de Mauricio Colmenero en Aída, no ha dudado en dar su opinión: "Si la llaman y cobra, hace bien. Pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. No me ha hecho gracia, pero tampoco me ha sorprendido”, sentenció el actor.

La polémica está servida, y mientras Carmen Borrego sigue dolida, Terelu Campos se enfrenta al gran reto de demostrar que su incursión en el teatro es más que un simple capricho televisivo.