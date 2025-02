Nuevo registro horario: el recibo que tienen que dar las empresas a los trabajadores por las horas extra

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que está trabajando con Junts y otras formaciones políticas, incluido el PP, para sacar adelante en el Congreso la rebaja de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas.

En este sentido, ha confesado que le preocupa más el voto de Junts que el de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, que está practicando una política "destructiva".

"¿Va a hacer el Partido Popular lo mismo que hizo con la reforma laboral? ¿Va a ser una política destructiva? Yo quiero un Partido Popular que defienda sus posiciones, pero creo que está en lo peor que puede haber en política, que es la destrucción. El Partido Popular lo tiene sencillo. Es decir, sus votantes, igual que los votantes de Sumar, los votantes del PSOE, todos los votantes, incluso de la extrema derecha, es la medida que están esperando. Dos de cada tres españoles voten a quien voten quieren que esta medida vea la luz (...) Votar en contra de la reforma laboral salió caro", ha advertido.

Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha insistido al respecto en que "lo que es sentido común en la calle tiene que buscar acogida también en el Congreso de los Diputados" y ha avisado de que "no se puede jugar" con las políticas "que entran en la vida de la gente".

La ministra ha recordado que el anteproyecto de ley para la reducción de jornada hasta las 37,5 horas conlleva además un nuevo registro en las empresas de las horas trabajadas por sus plantillas y el refuerzo del derecho a la desconexión digital.

Díaz ha indicado que cuando llegó al Ministerio de Trabajo se hacían seis millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana, cifra que se redujo a la mitad en la anterior legislatura y que actualmente se sitúa en 2,6 millones gracias a la Inspección de Trabajo, cuyas actuaciones se dirigen mayoritariamente al control de la jornada.

"El valor de horas extras irregulares es vulneración de la legislación. Son horas extras que no cotizan, son horas extras que no declaran a Hacienda y ahí no veo yo tanta preocupación. Es muy grave", ha denunciado la ministra. Además, cada trabajador recibirá un recibo detallado con las horas extra realizadas, asegurando transparencia en el cómputo y pago de estas horas.

Díaz ha recordado que el nuevo registro horario que se implantará será digital y comprobable por la Inspección en tiempo real.

"Quizás por eso es lo que más le preocupa a la patronal. Ellos (los empresarios) aducen razones de ciberseguridad. Esto es muy divertido, la verdad, la razón por la que dicen que no se puede hacer la reforma del control horario", ha señalado.

Preguntada por si está dispuesta a apoyar en el trámite parlamentario de esta norma que se den ayudas a las empresas para rebajar la jornada, Díaz ha recordado que ya se pusieron encima de la mesa durante la negociación de las 37,5 horas en el diálogo social con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

"Yo voy a negociar como hago siempre, faltaría más. Soy muy respetuosa con el Ejecutivo, el Legislativo, y, lógicamente, ahora la palabra es de las formaciones políticas", ha subrayado Díaz.