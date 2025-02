Alerta de la Policía por lo que puede pasar si aceptas esta videollamada: te robarán tus datos y tu dinero

WhatsApp se ha convertido en uno de los medios de comunicación más utilizado por los españoles, debido a que es una aplicación muy útil que nos permite comunicarnos instantáneamente con amigos y familiares de diversas maneras. Pero toda esta popularidad también ha hecho que esta aplicación se vuelva un blanco fácil para tratar de engañar y estafar a los usuarios de esta aplicación.

Casi todas las estafas de WhatsApp utilizan la ingeniería social, esta es una técnica de manipulación que es utilizada por los hackers para poder conseguir información confidencial de los usuarios o para que acabe realizando alguna acción que no debería hacer, como una transferencia de dinero. Hay varios tipos de estafas, pero en estos últimos tiempos se ha ido popularizando la estafa de la videollamada de WhatsApp.

Estafa de la videollamada en WhatsApp

Está relacionada con la suplantación de identidad, pero en vez de escribirte haciéndose pasar por un amigo o familiar, te hacen una videollamada. Esta comienza cuando la víctima recibe una llamada de lo que parece ser un contacto conocido, pero la persona que está detrás de esa videollamada es un ciberdelincuente. Aunque otra variante de esta estafa, según cuenta la Policía Nacional, es que te llamen haciéndose pasar por el equipo técnico de la aplicación para advertirnos sobre algún error de la misma aplicación.

Si aceptas la videollamada, es muy probable que te digan que la cámara no funciona y que para solucionarlo solo tienes que presionar sobre un botón o una opción que te saldrá en la pantalla. En cuanto aprietes el botón, el hacker inmediatamente tiene acceso a tu pantalla, es decir que va a poder ver todo lo que haces desde tu dispositivo, estás compartiendo pantalla con un desconocido. Te enviará un código de verificación y tendrá acceso a tu cuenta de WhatsApp y a todo tu móvil en general. En resumen, en cuestión de minutos el ciberdelincuente tiene acceso a toda tu información personal y bancaria.

Recuerda que la aplicación nunca se va a poner en contacto contigo de esta manera y si tienes alguna duda contacta directamente con la aplicación.

Estafa del "Hola, cómo estás"

Es una de las más comunes y por norma general suele venir de un número desconocido. Dentro de esta pueden intentar "atraparte" de varias maneras, una suele ser sobre alguna oferta o promoción de alguna empresa que sea lo suficientemente llamativa para llamar tu atención o te escribirán con alguna oferta de empleo también bastante interesante como para no ser ignorados.

En caso de que sea una promoción te enviarán un enlace que te redirigirá a una página donde introducirás tus datos personales o financieros, y así ellos podrán quedarse con ella y utilizarla en sus estafas más adelante. Si te intentan ofrecer un trabajo, el ciberdelincuente se hará pasar por un reclutador y te pedirá que compartas tu información personal y bancaria, esta supuesta oferta de empleo suele ser oportunidad remota de empleo y con un muy buen salario por unas mínimas horas de trabajo.

Estafa del familiar "en el extranjero" o en "apuros"

Esta técnica consiste en que el ciberdelincuente se hace pasar por un familiar, que casualmente no tienes en tu lista de contactos. En caso de que se quiera hacer pasar por un familiar que vive fuera, el mensaje puede que empiece como: "adivina quién te escribe desde el extranjero", en ningún momento te dirán quien es, tendrás que adivinarlo. De esta manera si alguien tiene un familiar en el extranjero se ganará su confianza más rápido y así podrá obtener dinero o datos personales más rápidamente.

La otra opción es suplantar la identidad de un familiar o amigo que te dirá que se encuentra en una situación delicada y necesita dinero urgentemente. Este mensaje suele incluir una historia bastante trágica, como que esta persona se ha visto implicada en un accidente de tráfico y que necesita una cantidad de dinero para no entrar en prisión. Para evitar caer en esta estafa, llama inmediatamente a ese familiar o amigo para confirmar o desmentir esa historia.

Cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas

Es de suma importancia que ante la llegada de un mensaje sospechoso no contestes y en caso de que lo hagas, no des información personal o bancaria. En caso de que contestes no abras ningún enlace que envíen y si es posible bloquea al remitente del mensaje. Estos son algunos consejos para evitar ser víctima de una estafa en WhatsApp:

Activa la doble verificación.

Si es tu entidad bancaria la que te envía un mensaje, recuerda que los bancos nunca te pedirán información personal o bancaria a través de WhatsApp

Si el mensaje viene acompañado de un enlace, comprueba la URL y si te parece sospechoso, no entres.

No compartas información sensible.

Revisa regularmente los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta.

En caso de que hayas sido víctima de una estafa a través de esta plataforma, ponte en contacto con la misma plataforma y bloquea al remitente. Si te han extraído dinero, ponte en contacto con tu entidad bancaria y ellos te dirán como proceder, también ponte en contacto con la Policía para denunciar la estafa y así poder proceder a la resolución del problema con la mayor brevedad posible.