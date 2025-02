Alerta spam: detectada una falla en la lista Robinson y esta es la alternativa

Spam en el correo, llamadas no deseadas y SMS de desconocidos en el móvil... Nos bombardean por todos los lados con intentos de contacto que no queremos. Están aquellos que únicamente tienen un fin publicitario y también están los peores, los que esconden un objetivo delicuencial y tienen por finalidad hacerse con tus datos o con tu dinero.

La Policía Nacional o la Guardia Civil no paran de luchar contra este creciente frente delincuencial. Tanto persiguiendo a quienes se encuentran detrás de las estafas que usan teléfonos móviles, correo electrónico y redes sociales como vías de entrada para buscar potenciales víctimas, como lanzando avisos y alertas y compartiendo información que ayude a prevenir estos delitos.

Igualmente, Policía Nacional y Guardia Civil lanzan recomendaciones muy útiles en sus canales de redes sociales, donde también informan sobre las últimas tendencias en delitos y estafas de este tipo.

Los portavoces policiales suelen explicar cómo intentan engañar a sus víctimas los estafadores, al mismo tiempo que explican a la ciudadanía qué medidas se pueden tomar para evitar caer en este tipo de delitos. Aunque uno crea firmemente que nunca va a ser víctima de un engaño de este tipo, nadie está libre de ello.

A veces vale con que la llamada o el contacto se produzca en un momento en que la víctima tenga la guardia baja. Ya sea por una situación sentimental o mental delicada. O tan sencillo como que nos pillen despistados por el motivo que sea.

Lo cierto es que una llamada en mal momento puede elevar exponencialmente las probabilidades de que el delincuente consiga engañar a la víctima. Así se dan estafas que, a priori, pueden parecer surrealistas, pero que acaban engañando a la víctima. Es el caso del "falso Brad Pitt" que engatusó a dos españolas y les sacó más de 300.000 euros.

Pero, volviendo a las llamadas no deseadas que tienen fines más bien publicitarios y no son obra de delincuentes, en los últimos tiempos se ha puesto de moda un mecanismo para evitarla: la lista Robinson. Un listado en el que el ciudadano que lo desee se puede apuntar gratuitamente aportando su teléfono y su correo electrónico para no recibir mensajes o llamadas no deseadas o spam en ellos.

Sin embargo, hay mucha gente que se ha apuntado en la lista y ha visto que sigue recibiendo contactos de spam. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema de la lista Robinson no es infalible y tiene sus fallas.

Así lo han detectado expertos en protección de datos que han analizado la lista Robinson y su funcionamiento. Así lo ha hecho la empresa "Atico34", extrayendo conclusiones muy valiosas. Si bien se muestran partidarios del uso de la lista de Robinson, no ocultan sus desventajas.

En este sentido, hay tres cuestiones que parecen insalvables para la lista Robinson, a ojos de la citada empresa de expertos en datos:

Aunque reduce notablemente la recepción de publicidad no deseada, no evita del todo llamadas comerciales y spam en el correo, ya que hay empresas que no cumplen con la obligación de consultar la lista antes de enviar publicidad.

No sirve para dejar de recibir publicidad de empresas con las que tenemos una relación contractual (por ejemplo, tu compañía telefónica podrá seguir llamándote para hacerte nuevas ofertas) ni con aquellas a las que dimos nuestro consentimiento para que nos enviaran publicidad (muchas veces nos inscribimos en sorteos online o similares, y aceptamos el envío de publicidad sin ser muy conscientes de ello).

Puede suponer dejar de recibir ofertas o promociones que podrían interesarnos.

Igualmente, estos expertos avisan de otras cuestiones que pueden hacer que alguien reciba publicidad y spam pese a estar inscrito en la lista:

Supone que no nos envíen publicidad, pero si la seguimos recibiendo, tenemos que denunciarlo (algo que no muchos usuarios llevan a cabo). Es decir, que el mero hecho de estar inscritos no implica que la empresa que nos envía publicidad sea sancionada automáticamente, sino que hay que denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos.

Tarda 2 meses en ser efectiva.

Estos mismos expertos, que sí aseguran que la lista Robinson rebaja considerablemente la cantidad de spam recibido, apuestan por una alternativa para que el ciudadano se proteja más y mejor. Se trata de una opción, eso sí, más laboriosa. Básicamente, es utilizar la opción de bloqueo de llamadas entrantes que nos permite el móvil para números que detectemos que sean spam. Y repetir la misma opción en el correo electrónico si así se desea.

En otras palabras, la lista Robinson tiene algunas fallas y no supone una protección total contra llamadas y correos no deseados. Pero, según expertos, si ayuda a reducir el volumen de spam que se recibe.