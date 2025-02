Antonio David Flores lo consigue tras meses de lucha: el juez le da la razón y Rocío Carrasco pierde

Nuevo revés judicial para Rocío Carrasco. Hace apenas un año, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba condena impuesta el pasado mes de julio por el juez de lo Penal número 13 de Madrid a Rocío Carrasco por impago de la pensión de 200 euros a su hijo David Flores desde enero de 2018. Aunque aún puede recurrir ante el Supremo, la condena fija una multa de 900 euros y una indemnización para el joven de 13.200 euros.

Ante la Audiencia, la hija de Rocío Jurado alegó vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa al serle denegados durante el juicio varios medios de prueba, que consideraba necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Se trataba de diligencias sobre la prestación de incapacidad cobrada por su hijo, que se consideraron irrelevantes para este caso.

Además, Rocío Carrasco tambien ha sido condenanda por la audiencia provicnial de Madrid por no àsar la pensión alimenticia a su hijo, Antonio David Flores Carrasco de 2018 a 2021.

Un varapalo judicial ante el que ya no cabe recurso y que supone un nuevo revés para la madre de Rocío Flores.

Ahora se ha saldado otra batalla judicial. Carrasco ha perdido en los tribunales ante la querella que le interpuso a Antonio David Flores en 2015 por presunto alzamiento de bienes y estafa procesal, tal y como informa ESdiario. Carrasco, que ejercía de acusación particular en este caso, demandó a su expareja en 2015 porque se declaró insolvente después de que la Justicia le sentenciase a pagarle 60.000 euros por el impago de la pensión del menor de sus dos hijos, David.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha absuelto al ex guardia civil de ambos delitos, por los que la Fiscalía le pedía tres años de prisión y una multa de 12 euros diarios durante 20 meses.

Ha pasado un año y medio desde que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara la condena a la hija de Rocío Jurado por no pasar la pensión alimenticia de 200 euros a su hijo, David Flores Carrasco, entre los años 2018 y 2021. Entonces la condenaron a indemnizar a su hijo con 13.200 euros más los intereses y una multa de 900 euros. Ella recurrió. Ahora, según ha podido saber la revista Semana, ha sido el Tribunal Supremo quien ha desestimado este recurso y ha condenado en firme a Rocío Carrasco y sin posibilidad de recurrir más. Cabe recordar que Antonio David Flores demandó a Rocío Carrasco por el impago de la pensión alimenticia al hijo que tienen en común, David Flores Carrasco, durante los años 2018 y 2021. El 31 de julio de 2023, el Juzgado de lo Penal de Madrid falló a favor del padre y condenó a la madre por considerarla "autora responsable de un delito de impago de pensiones". Rocío Carrasco, que en su momento adujo que no pagó la pensión por tener sus bienes embargados por la Agencia Tributaria, recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa después de que se le denegaran aportar varias pruebas que, para ella, eran determinantes. A pesar de que el delito de impago de pensión puede acarrear penas de prisión, en este caso no ha sido así porque el hijo renunció expresamente a la petición de un año de cárcel que pedía el Ministerio Público, indicando que tan solo quería recibir la cantidad que su madre no le había pasado en los últimos 5 años y medio, informó Europa Press.