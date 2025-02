Se desvela el ultimátum de Alejandra Rubio a Terelu Campos y las consecuencias que ha tenido en su relación: "Te dejaba de hablar directamente"

Hace unos días se desvelaba las rencillas que podría haber entre Alejandra Rubio y Terelu Campos a raíz de su reciente maternidad. La influencer se convertía en madre junto a Carlo Costanzia y con ello empezaban las especulaciones sobre si la pareja expondría a su pequeño a los focos públicos. Por el momento, han mantenido al bebé en el anonimato, sin desvelar ninguna imagen de su primogénito.

Y sobre esto nacía también una nueva polémica ya que muchos medios apuntan a que la influencer habría prohibido a su madre tener en su móvil fotos del pequeño Carlo.

Tanto la influencer como su madre salieron rápidamente a desmentir este rumor que podría indicar que la relación entre ambas no es tan buena como cabría esperar. Ahora, tras salir a la luz que la hermana de Carmen Borrego se subiría a las tablas del teatro para sumergirse en el mundo de la interpretación, se ha abierto una nueva polémica que afecta a madre e hija. Al parecer, la influencer habría lanzado un ultimátum a su madre si esta rechazaba dar un giro a su carrera.

Ultimátum

Terelu Campos ha vivido este jueves uno de los días más importantes de su carrera profesional porque ha presentado junto a sus compañeros la obra de teatro 'Santa Lola' en la que debutará como actriz por primera vez en su vida.

"Estoy aterrorizada porque me parece de mucha responsabilidad, pero ilusionada", confesaba la colaboradora de televisión. Lara Dibildos, quien produce esta comedia, ha sido la encargada de convencerle: "La rubia me ha metido en un lío" ya que ha estado "mucho" tiempo detrás de ella.

Además, también se acordaba de otra compañera de trabajo que siempre le animó a probar con el teatro: "Otra de las personas que me animó muchísimo fue Paz (Padilla), que me dijo 'es que te tienes que quitar el miedo'".

En cuanto a las críticas que ha recibido por irrumpir en el mundo del teatro, Terelu aseguraba que las ha gestionado "como gestiono todas las demás, con resignación y comprensión", pero está "súper agradecida" por los mensajes de cariño que ha recibido.

Eso sí, aclaraba que su hija fue de las primeras que le animó a decir que 'sí': "Alejandra me amenazó directamente, me dijo 'como no lo hagas no te vuelvo a hablar'", pero a pesar de ello no sabe si estará el día del estreno: "Si pueden sí, pero es que tienen un bebé y estos no se separan del bebé".

También se le ha preguntado por la supuesta prohibición que le ha hecho su hija para que no enseñe fotografías de su nieto y expresaba: "¡Ay, señor! se dicen tantas cosas que no se corresponden".

Por último, sobre el enfado de su hermana al haberse enterado al última de este proyecto profesional, Terelu solo comentaba que "me parece mi día a día" y negaba la mayor: "Pero... qué absurdo, qué miedo a meter la pata... que mi hermana no pueda decir lo que le da la gana, solo faltaba, de mí puede decir lo que le de la gana".